Sanità Calabria: Una Ferita Aperta, Urge un Cambiamento Profondo

La situazione sanitaria in Calabria rappresenta una ferita aperta nel tessuto sociale, una drammatica conseguenza di anni di sottovalutazione e di scelte politiche miopie.

La carenza cronica di personale medico e infermieristico, estesa anche ai servizi di emergenza e trasporto in ambulanza, ha tragicamente portato a eventi irreparabili, mettendo a rischio la vita dei cittadini.

La denuncia dei calabresi, che si sentono esclusi da un diritto fondamentale come quello alla salute, non può e non deve rimanere inascoltata.

È imperativo riconoscere la parità di dignità di ogni cittadino, superando le disparità territoriali che hanno minato l’efficacia del sistema sanitario pubblico.

Il miglioramento della sanità calabrese non può limitarsi a interventi palliativi; richiede una visione strategica, un investimento mirato e un impegno concreto per colmare le lacune strutturali.

È necessario ripensare l’organizzazione dei servizi, promuovere l’attrattività del territorio per i professionisti sanitari, incentivando la permanenza e l’arrivo di nuove figure, con politiche di sostegno economico e di sviluppo professionale.

L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi, inoltre, possono contribuire a ottimizzare le risorse e migliorare l’accessibilità alle cure.

Il collegamento tra sanità e lavoro, sottolineato con acume da Pasquale Tridico, emerge come un elemento cruciale per il rilancio del territorio.

