Academy Crotone ritira la squadra: un gesto contro la violenza nel calcio.

La decisione di ritirare la prima squadra dal campionato di Prima Categoria calabrese rappresenta un atto di profonda riflessione e un severo monito per l’intero movimento calcistico regionale.

L’Academy Crotone, con un comunicato ufficiale diffuso attraverso i canali social, ha formalizzato l’abbandono del torneo in seguito a un inqualificabile episodio di aggressione nei confronti di un giovane arbitro da parte di un proprio giocatore.

Questa scelta, lungi dall’essere una semplice reazione impulsiva, si configura come una presa di posizione netta contro ogni forma di violenza e un’affermazione dei valori fondanti della società.

La nota sottolinea con fermezza che l’Academy Crotone rigetta con assoluta intransigenza comportamenti che ledono l’integrità fisica e morale, in contrasto con la storia, l’identità e la missione educativa che l’istituzione persegue quotidianamente.

Il calcio, in ogni suo livello, dovrebbe essere un potente catalizzatore di aggregazione sociale, un terreno fertile per la crescita personale e collettiva, un esempio di correttezza e lealtà.

L’episodio verificatosi ha tragicamente infranto questo ideale, proiettando un’ombra pesante sul nome dell’Academy e minando la fiducia degli appassionati.

La società esprime le sue più sentite scuse al direttore di gara, alle autorità calcistiche e a tutta la comunità sportiva, riconoscendo la gravità dell’accaduto e la necessità di una risposta decisa.

Il ritiro, descritto come una decisione amara e dolorosa, non è una fuga dalla responsabilità, bensì un atto simbolico volto a denunciare l’intollerabilità di gesti violenti e a riaffermare un’etica sportiva improntata al rispetto, alla fair play e all’educazione.

La società è convinta che l’esempio e l’agire concreto siano più eloquenti di qualsiasi dichiarazione e che l’associazione del proprio nome a condotte riprovevoli sia inaccettabile.

Nonostante questo passo indietro a livello di squadra maggiore, l’Academy Crotone ribadisce il proprio impegno incrollabile nel settore giovanile.

L’attenzione continua ad essere focalizzata sulla formazione dei calciatori di domani, instillando in loro non solo abilità tecniche e tattiche, ma anche un profondo senso di responsabilità, rispetto delle regole e spirito di squadra.

L’obiettivo primario rimane quello di creare un ambiente sano e stimolante, dove il divertimento e il fair play siano i veri protagonisti.

Si intende promuovere una cultura sportiva che vada oltre il risultato, enfatizzando i valori umani e l’importanza del comportamento corretto, sia dentro che fuori dal campo.

La società auspica che questo episodio possa rappresentare un momento di riflessione per l’intero sistema calcio calabrese, stimolando un cambio di mentalità e un rinnovato impegno verso la promozione di uno sport più educativo e rispettoso.