Catanzaro Capitale del Vento: Vela, Cultura e Mare al Nastro Rosa

Catanzaro Capitale del Vento: Il Marina Militare Nastro Rosa Tour celebra il legame tra Italia e MareCatanzaro si rivela un palcoscenico ideale per la quarta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, un evento che va ben oltre la semplice competizione velica, configurandosi come un vero e proprio viaggio culturale e territoriale. L’Area Porto si anima di un vibrante Villaggio di Regata, un punto di incontro tra sport, cultura, turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio locale.Organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare, Ssi SportseEvents, e con il prezioso supporto di Enit – Agenzia Italiana per il Turismo, partner principale, della Federazione Italiana Vela, del CONI e del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il tour intende rileggere l’identità italiana attraverso la lente del mare. Un’esperienza che celebra i valori di resilienza, disciplina e spirito di squadra incarnati dalla Marina Militare, intrecciandoli con la promozione dello sport come motore di crescita sociale ed economica per le comunità costiere.La giornata inaugurale ha visto impegnate le classi Waszp e Wing, mentre i Figaro3 stanno concludendo la loro avventurosa regata costiera partita da Brindisi. Parallelamente, il Villaggio di Regata ha ospitato la presentazione del “Diario di Bordo 2024”, una pubblicazione edita da Giunti, che documenta in modo esaustivo la quarta edizione del Giro d’Italia a vela, offrendo uno spaccato vivido delle emozioni, delle sfide e dei paesaggi incontrati lungo il percorso.L’evento ha coinvolto autorità locali, tra cui la vice sindaca Giusy Iemma, gli assessori Donatella Monteverdi (Cultura) e Giuliana Furrer (Attività Economiche), l’autore Ivan Comi, ideatore de “I Fari della Calabria”, e Riccardo Simoneschi, event manager del Marina Militare Nastro Rosa Tour. Le figure istituzionali hanno rimarcato il ruolo storico e identitario del mare per Catanzaro, sottolineando la necessità di tutelare e promuovere il patrimonio marittimo calabrese come volano per lo sviluppo culturale, turistico e socio-economico del territorio, consolidando il senso di appartenenza delle comunità e il rispetto per l’ambiente.L’attenzione si è focalizzata sull’importanza di eventi come il Nastro Rosa Tour, capaci di rafforzare la cultura territoriale e di stimolare l’economia locale, promuovendo Catanzaro come destinazione turistica di eccellenza, capace di valorizzare le risorse marine e di creare nuove opportunità di lavoro. Una sezione dedicata ha celebrato i Fari della Calabria, elementi iconici del paesaggio regionale. Attraverso le parole di Ivan Comi, autore del volume e del documentario correlato, è emersa la profonda valenza simbolica di questi monumenti, testimoni silenziosi di storia, tradizioni e identità calabrese. Riccardo Simoneschi ha infine evidenziato come le condizioni meteorologiche favorevoli rendano Catanzaro una location privilegiata per l’organizzazione di competizioni velistiche di alto livello.