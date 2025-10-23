Ceravolo: Rinasce uno Stadio, Trasforma Catanzaro

Il rinnovamento del Ceravolo trascende la mera riqualificazione di un impianto sportivo; si configura come un progetto di profonda trasformazione urbana, un catalizzatore di rinascita per Catanzaro e un potente veicolo di affermazione identitaria.

L’ambizione non si limita alla creazione di un nuovo stadio, ma alla genesi di un polo multifunzionale, un vero e proprio cuore pulsante per la comunità, capace di accogliere eventi sportivi di eccellenza, concerti, spettacoli e iniziative culturali di ampio respiro.

Questa iniziativa, che va ben oltre il miglioramento dell’esperienza dei sostenitori, si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo del territorio, mirando a riqualificare un’area strategica e a stimolare un impatto economico positivo per l’intera regione.

Il nuovo Ceravolo, concepito come spazio aperto e inclusivo, intende diventare un punto di riferimento non solo per gli appassionati di calcio, ma per tutti i cittadini, favorendo l’aggregazione sociale e promuovendo un senso di appartenenza condiviso.

La lungimiranza e l’impegno profuso dalla famiglia Noto, come giustamente sottolineato dal presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, rappresentano un esempio virtuoso di gestione aziendale orientata al bene comune.

Il loro investimento non è solamente un atto di supporto alla squadra, ma un investimento nel futuro di Catanzaro, un segnale tangibile di fiducia nelle potenzialità della città e della sua gente.

Si tratta di un progetto che integra elementi di sostenibilità ambientale, con soluzioni innovative per l’efficienza energetica e la gestione dei rifiuti, e di accessibilità universale, garantendo la fruibilità degli spazi a persone di ogni età e abilità.

L’attenzione ai dettagli, la cura dell’estetica e la creazione di un’atmosfera accogliente sono elementi imprescindibili per restituire a Catanzaro uno spazio moderno, funzionale e rappresentativo della sua storia e delle sue aspirazioni.

Il Ceravolo rinato si prefigge di diventare un simbolo di speranza e di progresso, un motivo di orgoglio per tutti i catanzaresi.