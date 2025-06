Gattuso alla guida degli Azzurri: orgoglio e speranza per la Calabria.

L’assunzione di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale italiana di calcio costituisce un momento di profonda risonanza emotiva e un motivo di legittimo orgoglio per la Calabria e per la sua comunità. La figura di Rino Gattuso incarna, in modo emblematico, i principi fondanti che caratterizzano l’identità calabrese: una passione ardente e inestinguibile, un impegno costante e un sacrificio generoso, un’autenticità disarmante e un profondo senso di appartenenza al territorio che lo ha formato. Questa percezione trova espressione nelle parole del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Filippo Mancuso, che esprime i propri auguri a Gattuso in questo nuovo, significativo ruolo.La traiettoria di Gattuso, tanto personale quanto professionale, si configura come un percorso esemplare, un racconto di resilienza e determinazione che ha saputo coniugare il successo globale con un legame indissolubile alle proprie origini. Il suo percorso, segnato da conquiste straordinarie, testimonia la capacità di superare ostacoli e di raggiungere traguardi ambiziosi mantenendo intatta la propria identità e i valori che lo guidano. Da calciatore, ha affascinato il mondo con una grinta ineguagliabile e una dedizione assoluta, incarnando lo spirito combattivo e l’abnegazione che contraddistinguono il calcio italiano. Ora, assumendo la guida della Nazionale, porta con sé questa stessa energia, questo stesso fervore, con l’auspicio di restituire all’Italia una posizione di prestigio nel panorama calcistico internazionale.La sua nomina non è semplicemente la scelta di un allenatore, ma la valorizzazione di un simbolo, un esempio per le giovani generazioni calabresi che vedono in lui la prova concreta che la passione, il lavoro e la perseveranza possono portare a risultati straordinari, pur rimanendo fedeli alle proprie radici e ai propri valori. Si tratta di un messaggio potente, che sottolinea l’importanza di non dimenticare da dove si proviene e di rappresentare con orgoglio il proprio territorio.Auguri sinceri a Gattuso per questa nuova avventura, con la ferma speranza che possa guidare gli Azzurri verso un futuro ricco di successi, un futuro che veda l’Italia protagonista assoluta nel mondo del calcio, unita e appassionata come mai prima d’ora.