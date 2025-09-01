Infantino cittadino onorario di Reggio Calabria: un riconoscimento globale.

Reggio Calabria si appresta a celebrare una figura di spicco del panorama sportivo mondiale, onorando Gianni Infantino con la cittadinanza onoraria.

L’annuncio, diffuso dal sindaco Giuseppe Falcomatà, sancisce un atto di riconoscimento verso una personalità che ha saputo proiettare l’immagine della sua terra d’origine, con un impatto globale.

Lungi dall’essere un mero gesto formale, questa decisione riflette un profondo legame tra la città dello Stretto e il calcio, uno sport che affonda le sue radici nella cultura reggina e che, attraverso la guida di Infantino, ha assunto una dimensione universale.

Il presidente della FIFA, con le sue iniziative e il suo impegno, ha elevato il calcio a veicolo di valori fondamentali: crescita personale, inclusione sociale, educazione e promozione del rispetto.

Il riconoscimento sottolinea il ruolo cruciale che lo sport riveste come strumento di coesione sociale, capace di trascendere barriere geografiche, culturali ed economiche.

Gli sforzi concreti di Infantino, orientati a sostenere le giovani generazioni, le comunità più vulnerabili e a garantire pari opportunità alle donne nel mondo dello sport, testimoniano una visione che va ben oltre la semplice gestione di un’organizzazione calcistica.

La FIFA, sotto la sua presidenza, ha intrapreso percorsi innovativi per promuovere lo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale, integrando principi di etica e trasparenza nella gestione del calcio a livello globale.

La cittadinanza onoraria non solo celebra il successo professionale di Infantino, ma esprime anche gratitudine per la sua costante vicinanza e il suo sostegno alle realtà sportive locali, un legame palpabile che testimonia un profondo senso di appartenenza.

Questa onorificenza rappresenta un ponte tra le sue origini familiari e il suo ruolo di leader internazionale, un simbolo di come i valori e le aspirazioni di una comunità possano essere proiettati verso l’alto, ispirando generazioni e contribuendo a costruire un futuro più giusto e inclusivo attraverso lo sport.

La cerimonia di consegna, prevista a breve, sarà un momento di festa per la città, un’occasione per celebrare un figlio illustre e per riflettere sull’importanza dello sport come motore di cambiamento e di progresso.