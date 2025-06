Marina Militare trionfa al Nastro Rosa Tour 2025: spettacolo e strategia a Catanzaro

La Marina Militare Italiana ha trionfato nella competizione offshore del Nastro Rosa Tour 2025, conquistando la tappa di Catanzaro con una performance di grande strategia e tenacia. Dopo una navigazione impegnativa di circa quaranta ore, partiti dalla città portuale di Brindisi, l’equipaggio a bordo del Figaro 3 della Marina Militare ha dimostrato una superiore capacità di gestione delle condizioni meteorologiche e di ottimizzazione della rotta, superando in volata i team della Guardia di Finanza e del Royal Madras, giunti rispettivamente secondo e terzo. Questa vittoria sottolinea non solo l’abilità tecnica dell’equipaggio, ma anche la preparazione logistica e la solidità della squadra della Marina Militare.Parallelamente alla sfida offshore, Catanzaro Lido ha ospitato tre giorni di regate ad alta intensità per le categorie Waszp e Wingfoil, beneficiando di una ventilazione termica particolarmente favorevole. Il porto ha offerto uno scenario suggestivo per queste discipline, caratterizzate da un elevato livello tecnico e da uno spettacolo di abilità impressionante. Nella categoria Waszp, il team della Guardia di Finanza ha saputo imporsi con una prova impeccabile, seguito da vicino dalla Marina Militare e dal Royal Madras. Le regate Wingfoil, con la loro intrinseca componente di adrenalina e innovazione, hanno visto la Marina Militare aggiudicarsi il primo posto, seguiti dalla Guardia di Finanza e dallo Yacht Club Sanremo, a testimonianza della crescente popolarità e della competizione sempre più agguerrita in questa disciplina emergente.L’edizione 2025 del Marina Militare Nastro Rosa Tour, che conferma per il secondo anno consecutivo Catanzaro Lido come location privilegiata, rappresenta un connubio virtuoso tra sport, territorio e sostenibilità. L’iniziativa, ideata e gestita da Difesa Servizi in collaborazione strategica con la Marina Militare e Ssi SportseEvents, incarna un modello di evento sportivo responsabile, volto a promuovere il turismo costiero italiano e a valorizzare il patrimonio culturale e naturale del Paese. Il sostegno di Enit – Agenzia Italiana per il Turismo, in qualità di partner principale, unitamente al patrocinio del CONI e del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, evidenzia il forte impegno istituzionale a favore di questo progetto. Il tour, ora diretto verso Siracusa, attraverserà lo Stretto di Messina, portando con sé lo spirito di competizione, l’eccellenza sportiva e l’impegno per un futuro più sostenibile, con un programma ricco di eventi fino al 23 giugno. L’evento simboleggia l’impegno italiano verso lo sviluppo di un turismo consapevole e l’importanza di preservare il mare come risorsa preziosa per le generazioni future.