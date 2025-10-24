San Vito-Marulla: più di uno stadio, un motore per Cosenza

L’ambizioso progetto per il rinnovamento del San Vito-Gigi Marulla si configura come un intervento di rigenerazione urbana di ampio respiro, trascendendo la mera funzione di impianto sportivo per divenire un catalizzatore di sviluppo economico e sociale per l’intera area di via degli Stadi e per Cosenza.

Come ha evidenziato il Sindaco Franz Caruso durante la presentazione ufficiale, l’iniziativa mira a riqualificare profondamente un’area cruciale, reintegrandola nel tessuto urbano e creando un nuovo polo attrattivo.

La visione che anima questo intervento non si limita alla creazione di uno stadio moderno e all’avanguardia, ma all’ideazione di un vero e proprio complesso multifunzionale.

L’impianto sportivo, pur rimanendo fulcro dell’attenzione per la comunità calcistica cosentina, si integrerà in un ecosistema urbano capace di generare opportunità diversificate.

L’obiettivo è quello di sviluppare un modello di sviluppo sostenibile che superi la stagionalità legata alle partite e agli eventi sportivi.

Una componente chiave del progetto è rappresentata dalla creazione di una struttura ricettiva di alto livello, un hotel che non si limiterà a servire le esigenze degli eventi sportivi, ma che intercetterà anche i flussi turistici, potenzialmente stimolati da politiche di promozione del territorio.

A questo si affianca la previsione di un centro commerciale, e di un’offerta di ristorazione di qualità, pensata per essere fruibile non solo nei giorni di partita, ma per l’intera settimana, creando un’offerta continuativa di servizi.

Il piano di realizzazione, pur mantenendo la funzionalità e l’identità dello stadio esistente, prevede un intervento di modernizzazione profonda.

La fattibilità del progetto è supportata da un approccio attento alle dinamiche di investimento, e si punta a diversificare le fonti di finanziamento per ottimizzare i tempi di realizzazione.

L’amministrazione comunale si impegna a garantire la tempestività dell’intervento, evitando la prolungazione dei cantieri e perseguendo una programmazione precisa delle consegne.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale, integrando un avanzato sistema di efficienza energetica in linea con gli obiettivi della “Cosenza green 2050”.

La priorità iniziale sarà la risoluzione del problema delle curve, con un avvicinamento al campo di gioco che migliorerà l’esperienza dei tifosi.

Successivamente, si procederà con la realizzazione dell’intero complesso, che andrà a definire un nuovo punto di riferimento per il quartiere San Vito, per la città e per l’intera area territoriale, configurandosi come un motore di crescita economica e di miglioramento della qualità della vita.

Il progetto si propone, dunque, non solo come una riqualificazione di un impianto sportivo, ma come un investimento strategico per il futuro di Cosenza.