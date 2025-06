Caso Kaufmann: 863.000 euro indiretti e riforma del cinema a rischio.

La scoperta che Francis Kaufmann, figura al centro di un’indagine per un crimine efferato che ha strappato via la vita a una donna e alla sua infante di undici mesi, abbia indirettamente ricevuto un beneficio economico di 863.000 euro attraverso una società attualmente sotto esame, amplifica un sentimento di profonda indignazione. Questa vicenda, legata al tax credit concesso per il film “Stelle della Notte” nel 2020, getta una luce cruda sulle debolezze di un sistema di finanziamento cinematografico che, in passato, ha tollerato leggerezza e gestione poco oculata delle risorse pubbliche.Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, esprime un fermo rifiuto verso pratiche che definisce “intollerabili distrazioni”, ereditate da gestioni precedenti. Il beneficio fiscale di oltre 863.000 euro, destinato alla produzione del film di Kaufmann, rappresenta un’ancora di salvezza finanziaria compromessa da una spirale di eventi tragici.Giuli sottolinea che sono già stati presi provvedimenti, e si sta procedendo con una riforma più incisiva del quadro normativo. L’obiettivo è smantellare un meccanismo che ha favorito comportamenti opportunistici, se non addirittura fraudolenti, a danno del contribuente italiano e di una vasta platea di professionisti del settore che operano nel pieno rispetto della legalità e dell’etica professionale.La riforma in atto mira a ripristinare l’integrità del sistema, applicando un approccio rigoroso e responsabile. Si tratta di un’operazione complessa che va oltre la semplice verifica di irregolarità contabili; implica una profonda revisione dei criteri di accesso ai finanziamenti, l’introduzione di controlli più severi e la creazione di un sistema di monitoraggio continuo.La vicenda Kaufmann non è un caso isolato, ma il sintomo di una più ampia crisi di fiducia nelle istituzioni e nella capacità dello Stato di gestire correttamente il denaro pubblico. La tutela dell’onorabilità del cinema italiano richiede un impegno concreto per debellare ogni forma di parassitismo e di comportamento scorretto, garantendo che le risorse siano destinate a sostenere la creatività e la produzione di opere di valore, in un contesto di trasparenza e responsabilità. La giustizia, in questo scenario, assume un ruolo centrale, non solo per accertare le responsabilità individuali, ma anche per restituire fiducia in un sistema che deve essere al servizio della collettività.