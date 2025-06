Condanna a 25 anni per Whitbread: fine di un caso di cronaca nera

La giustizia italiana ha emesso una sentenza che segna la conclusione di un intricato e doloroso caso di cronaca nera, concludendosi con la condanna a 25 anni di reclusione per Michael Dennis Whitbread, cittadino britannico di 75 anni. Il verdetto, pronunciato dalla Corte d’Assise di Lanciano (Chieti), fa luce sulla tragica scomparsa della compagna, Michele Faiers, una donna di 66 anni trovata senza vita nel casolare di contrada Verratti, a Casoli, dove la coppia aveva scelto di risiedere negli ultimi tre anni.L’omicidio, commesso con un atto violento che ha visto l’impiego di un’arma bianca, ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla dinamica del rapporto tra i due. Whitbread, inizialmente fuggito in Inghilterra immediatamente dopo il delitto, è stato arrestato nel Devon presso l’abitazione della figlia, venendo successivamente estradato in Italia a marzo 2024 per affrontare il processo.Durante l’udienza preliminare a gennaio, in presenza delle figlie di Michele Faiers, Whitbread ha confessato l’efferato crimine, offrendo una parziale, e presumibilmente insufficiente, spiegazione delle sue azioni. La scoperta del corpo di Michele Faiers avvenne con un ritardo significativo, il 1° novembre 2023, aggravando l’angoscia delle figlie e degli amici della vittima, che l’avevano cercata invano.La richiesta di condanna all’ergastolo, avanzata dal pubblico ministero Mirvana Di Serio, riflette la gravità del reato e la necessità di assicurare al responsabile una pena esemplare. La sentenza definitiva, pur non raggiungendo la massima pena prevista dalla legge, riconosce la deliberata violenza dell’azione e l’impatto devastante sulla famiglia di Michele Faiers. L’attenuante, equivalente alle aggravanti, introduce una complessità interpretativa che presumibilmente riflette elementi emersi durante il processo, ma che non vengono specificati nel resoconto disponibile. Il caso solleva delicate riflessioni sul tema della convivenza, della violenza domestica e sull’importanza di un supporto psicologico per individui a rischio, elementi che, seppur non direttamente trattati nel comunicato, emergono come implicazioni significative di una vicenda così tragica.