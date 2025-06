Fuga dall’Iran, un volo verso la speranza e il dolore.

Il ricongiungimento a Baku, in Azerbaigian, è stato accolto da un’onda di sollievo intrisa di fatica e un’eco di dolore. “Ce l’abbiamo fatta,” sussurra la voce della moglie di Salvatore Politi, architetta iraniana di 36 anni, al telefono con l’ANSA. Un’affermazione che trascende la semplice gioia, rivelando l’esperienza straziante di una fuga incerta, segnata da notti insonni e l’angoscia per i propri cari rimasti.Salvatore, raggiunto telefonicamente, descrive una donna provata, emotivamente esausta dopo un viaggio forzato. Tra le sue braccia, il loro bambino, un infante di 18 mesi, si addormenta stanco, simbolo di innocenza esposta al fragore della guerra.La decisione di lasciare Teheran non è stata presa alla leggera. Nonostante la speranza, alimentata dai colloqui di pace, la sensazione di pericolo è diventata ineludibile. La paura, un ospite indesiderato, ha costretto la famiglia a interrompere la loro vita, a rinunciare alla sicurezza del loro ambiente e a separarsi dalla famiglia della donna, costretta a lasciare indietro ricordi, affetti e un intero patrimonio culturale.L’esperienza riflette un dramma più ampio, quello di milioni di persone costrette a fuggire a causa dei conflitti. Non si tratta solo di una fuga fisica, ma anche di una perdita profonda: la perdita della propria identità, delle proprie radici, del senso di appartenenza. La moglie di Salvatore, architetta, ha dovuto abbandonare il suo lavoro, la sua professione, la sua comunità, portando con sé un dolore sordo, l’eco silenziosa di un futuro incerto.Il volo per l’Italia, in programma per la mattinata successiva, rappresenta una nuova fase, un tentativo di ricostruzione. Ma il peso del passato, la memoria delle bombe udite a Teheran, la distanza dalla famiglia rimasta, continueranno a gravare, come un’ombra lunga, su una vita segnata dalla guerra e dalla speranza di un futuro più sereno. La fragilità di un bambino che dorme tra le braccia di una madre esangue è la metafora più eloquente di questa dolorosa esperienza.