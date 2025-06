Nuova svolta nel caso Yara: Bossetti avrà accesso alle prove forensi

Il tribunale di Bergamo ha recentemente emesso una decisione cruciale, che apre un nuovo capitolo nel lungo e complesso caso di Yara Gambirasio. Questa pronuncia, unitaria con precedenti ordinanze della Corte d’Assise risalenti al 2019, concede alla difesa di Massimo Bossetti, il falegname condannato in via definitiva per l’omicidio della giovane ginnasta, l’accesso integrale a copie ad alta risoluzione di immagini fotografiche e tracciati elettroferografici pertinenti all’indagine. La decisione, apparentemente tecnica, ha un impatto profondo e stratificato. Non si tratta semplicemente di fornire materiale probatorio, ma di riaprire una finestra, seppur limitata, sulla ricostruzione degli eventi che portarono alla tragica scomparsa di Yara. Il caso, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, è stato caratterizzato fin dall’inizio da controversie relative alla raccolta e all’interpretazione delle prove, in particolare riguardo alla corrispondenza del DNA rinvenuto sui vestiti della vittima con quello di Bossetti.L’elettroferogramma, in questo contesto, assume un ruolo centrale. Si tratta di un’analisi forense che permette di visualizzare e confrontare i profili genetici estratti dai reperti. L’accesso dettagliato a questi dati, e alle immagini fotografiche che li documentano, consente alla difesa di Bossetti di effettuare verifiche indipendenti, potenzialmente mettendo in discussione le conclusioni a cui sono giunti i periti della pubblica accusa.Questa decisione si inserisce in una più ampia dinamica di revisione delle prove. La difesa ha sempre sostenuto la presenza di possibili contaminazioni del materiale genetico, ipotizzando che il DNA di Bossetti potrebbe essere finito sui vestiti di Yara in un momento successivo al decesso della ragazza, magari attraverso una catena di trasferimenti indiretti. L’accesso a immagini ad alta risoluzione, e alla relativa documentazione, offre la possibilità di analizzare nel dettaglio la qualità dei campioni, le procedure di prelievo, le possibili fonti di errore e le metodologie impiegate.La decisione del tribunale di Bergamo non implica una riapertura formale del processo, ma concede alla difesa un’opportunità significativa per contestare la validità delle prove a suo carico. Questo gesto sottolinea l’importanza del contraddittorio nel sistema giudiziario e il diritto di ogni imputato a poter verificare in maniera approfondita la base su cui si fonda l’accusa. È fondamentale sottolineare che l’accesso a queste informazioni non garantisce, in alcun modo, la revisione della sentenza. Tuttavia, rappresenta un passo avanti verso una maggiore trasparenza e un’analisi più rigorosa degli elementi che hanno contribuito a definire la verità processuale nel caso di Yara Gambirasio, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella storia giudiziaria italiana. La decisione del tribunale apre, dunque, a nuove prospettive di indagine, sebbene il suo impatto finale sulla vicenda rimanga ancora da vedere.