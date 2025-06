Paragon: Inchiesta si allarga, nuovi nomi e interrogativi

L’inchiesta “Paragon” si allarga, rivelando un intricato reticolo di intercettazioni che coinvolge figure di spicco del panorama mediatico, politico e attivista. Oltre ai nomi già noti, l’elenco dei soggetti interessati dagli accertamenti tecnici irripetibili disposti dalle procure di Roma e Napoli si arricchisce di nuove personalità, sollevando interrogativi sulla portata e sulle motivazioni di questa complessa indagine.Tra i nomi emersi, spicca quello di Roberto D’Agostino, l’imprenditore dietro Dagospia, piattaforma online divenuta un punto di riferimento, spesso controverso, per il gossip e le notizie di cronaca. La sua inclusione nell’indagine pone l’attenzione sul ruolo della stampa scandalistica e sulla potenziale influenza di flussi informativi riservati. Accanto a D’Agostino, figura Eva Vlaardingerbroek, voce emergente e influente del movimento di destra olandese, nota per le sue posizioni critiche nei confronti dell’establishment politico e mediatico. La presenza di una figura estera, proveniente da un contesto culturale e politico differente, suggerisce una possibile dimensione transnazionale nell’indagine.L’elenco si estende poi a giornalisti di Fanpage, Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino, i quali si sono distinti per i loro reportage investigativi su temi di rilevanza pubblica. La loro inclusione solleva questioni delicate sulla protezione delle fonti giornalistiche e sulla libertà di inchiesta, pilastri fondamentali di una democrazia funzionante.Parallelamente, l’inchiesta coinvolge anche figure attive nel campo dell’assistenza umanitaria e del soccorso in mare. Luca Casarini, Beppe Caccia e don Mattia Ferrari, legati all’organizzazione Mediterranea Saving Humans, sono stati sottoposti a controlli tecnici sui loro dispositivi, in un contesto in cui l’attività di soccorso migranti è spesso oggetto di contenziosi legali e accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.La decisione di disporre accertamenti tecnici irripetibili – procedure complesse e altamente specializzate che consentono di analizzare in dettaglio i dati contenuti nei dispositivi elettronici – sottolinea la serietà delle indagini e la necessità di acquisire prove concrete. Questi accertamenti, per loro natura, sono considerati “irripetibili” proprio per evitare manipolazioni o alterazioni dei dati.L’inchiesta “Paragon” si configura quindi come un caso complesso, con implicazioni potenzialmente di vasta portata per il panorama mediatico, politico e sociale italiano. Le prossime mosse delle procure e le eventuali rivelazioni che emergeranno dagli accertamenti tecnici irripetibili saranno cruciali per comprendere appieno i contorni di questa vicenda e le sue conseguenze. L’attenzione si concentra ora sulla trasparenza del processo investigativo e sulla garanzia dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti, in un’ottica di rispetto dei principi costituzionali e della tutela della libertà di informazione.