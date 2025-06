Roma, indagini sulla morte di madre e figlia: interrogatorio in Siberia.

Le indagini in corso sulla tragica scoperta dei due corpi – Anastasia Trofimova, giovane donna russa di 28 anni, e sua figlia di circa un anno – all’interno di una lussuosa residenza a Villa Pamphili, Roma, stanno volgendo a una fase cruciale. La Procura della Repubblica, nel tentativo di ricostruire la vicenda che ha portato a questo drammatico epilogo, sta valutando l’emissione di una rogatoria internazionale per interrogare la madre di Anastasia, residente nella remota Omsk, città situata nella regione della Siberia meridionale.La necessità di questo atto formale si è resa evidente dopo che la donna, priva di contatti con la figlia dal 2 giugno, ha effettuato il riconoscimento di Anastasia basandosi su un dettaglio distintivo: un tatuaggio presente sul piede della giovane. Questo elemento, apparentemente marginale, assume un’importanza significativa nel processo di identificazione e potrebbe fornire indizi preziosi sulle ultime settimane di vita della vittima e sulla sua rete di relazioni.L’interrogatorio della madre, un atto giuridico che si prospetta complesso a causa della distanza geografica e delle implicazioni culturali, potrebbe rivelare dettagli fondamentali sulla storia personale di Anastasia, sulle sue abitudini, sulle sue condizioni psicologiche e sulle possibili cause della sua scomparsa. Si cercherà di stabilire se Anastasia avesse espresso timori, se avesse confidato a sua madre di essere in pericolo, o se avesse manifestato l’intenzione di trasferirsi a Roma.Oltre all’aspetto procedurale, l’interrogatorio solleva delicate questioni di natura emotiva e psicologica. La donna, già provata dal dolore della perdita, potrebbe essere chiamata a rivivere momenti difficili e a fornire risposte che potrebbero risultare sconvolgenti. Pertanto, la Procura, in collaborazione con le autorità russe, sta valutando attentamente le modalità operative per garantire il benessere psicologico della madre e la corretta acquisizione delle informazioni necessarie all’indagine.Si pone, inoltre, l’ipotesi che la madre di Anastasia possa essere trasferita in Italia per sostenere l’interrogatorio di persona. Questa decisione, sebbene complessa da realizzare logisticamente e finanziariamente, potrebbe risultare necessaria per consentire una più approfondita analisi del suo stato d’animo e per raccogliere testimonianze più dettagliate.L’indagine, che coinvolge diverse branche della Polizia, si concentra ora sulla ricostruzione del percorso di Anastasia, dalla sua città natale fino all’arrivo a Roma, e sull’identificazione di eventuali complici o responsabili della tragedia. L’interrogatorio della madre rappresenta un tassello fondamentale in questo complesso mosaico investigativo, con la speranza di fare luce sulla verità e di assicurare alla giustizia i colpevoli di questo efferato crimine. La Procura, nel rispetto della legge e del diritto alla riservatezza, continuerà ad operare con la massima professionalità e dedizione nella ricerca della verità.