Solstizio d’estate 2025: estate calda e instabile tra caldo africano e perturbazioni atlantiche.

Con l’alba del 21 giugno, alle ore 4:41, il solstizio d’estate segna l’inizio ufficiale della stagione più calda, un momento astronomico che simboleggia il punto di massima inclinazione dell’emisfero boreale verso il Sole. L’estate 2025 si presenta, secondo le proiezioni meteorologiche elaborate da Lorenzo Tedici di www.ilMeteo.it, come un quadro complesso, dominato dalla progressiva e vigorosa incursione di un anticiclone di origine nordafricana, ma intersecato da dinamiche atmosferiche inattese provenienti dall’Atlantico.L’espansione dell’alta pressione, con il suo baricentro sull’Europa centro-meridionale, promette un’ondata di calore generalizzata, ma non esclude l’irruzione di perturbazioni residue dal Mar Canario. Queste ultime, seppur di dimensioni ridotte, si manifesteranno con temporali intensi, inizialmente concentrati sul Piemonte e sull’Emilia-Romagna già nelle prime ore di venerdì 20 giugno. Il fronte perturbato si estenderà poi, nel corso della giornata, alla Liguria orientale, alla Versilia e alla Toscana costiera, per raggiungere, nella notte, il Lazio e l’area del Tirreno centrale, prima di esaurirsi domenica nelle zone interne del Lazio.L’impatto di questi fenomeni è significativo non solo per la loro intensità, ma anche per la loro origine atlantica, in un contesto dominato da correnti calde provenienti dal Nord Africa. La loro presenza anticipa una stagione estiva caratterizzata da una maggiore variabilità rispetto agli scenari più stabili e uniformemente caldi.La tendenza a lungo termine, proiettata verso la fine di giugno, suggerisce un ulteriore innalzamento delle temperature, con l’alta pressione che si estende in modo anomalo fino alla Norvegia. Questo scenario potrebbe portare a punte di calore estreme, con temperature che potrebbero superare i 40°C all’ombra in pianura padana, mettendo a dura prova le infrastrutture e la salute pubblica.Previsioni dettagliate:* Venerdì 20 giugno: Al Nord, cielo sereno e aumento della temperatura, con temporali localizzati sulle Alpi. Al Centro, prevalenza di sole e clima molto caldo. Al Sud, temporali intensi in Sicilia e sui rilievi interni.* Sabato 21 giugno: Al Nord, cielo soleggiato e clima caldo, con temporali intensi concentrati sul settore nord-occidentale. Al Centro, clima soleggiato e molto caldo, con temporali possibili in nottata sulla Toscana. Al Sud, prevalenza di sole.* Domenica 22 giugno: Al Nord, cielo sereno e ulteriore aumento della temperatura. Al Centro, temporali residuali al mattino sul settore tirrenico, seguiti da una generale schiarita. Al Sud, cielo sereno e clima caldo.Prospettive future: La settimana successiva al solstizio si preannuncia segnata da un’intensificazione delle correnti calde di origine africana, che potrebbero portare a un’ondata di calore prolungata e significativa, richiedendo particolare attenzione alla gestione del rischio idrogeologico e alla prevenzione di ondate di calore.