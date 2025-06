Spionaggio digitale: ombre su giornalisti e libertà di informazione.

Il velo di incertezza si fa ancora più fitto a distanza di oltre cinque mesi dall’inquietante notifica ricevuta via WhatsApp, che ha rivelato la compromissione del mio dispositivo da parte del software spia Paragon Solutions. La questione, lungi dall’essere un episodio isolato, si configura come una vertiginosa spirale di interrogativi che investe la sicurezza delle comunicazioni, la libertà di pensiero e le fondamenta stesse del giornalismo democratico.La vicenda, amplificata dalle recenti rivelazioni che coinvolgono figure di spicco come Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, e la giornalista olandese Eva Vlaardingerbroek, evidenzia una dimensione preoccupante: non si tratta di un errore tecnico o di un caso fortuito, ma di un sistema di sorveglianza volto a monitorare individui specifici.L’ombra di Paragon Solutions, azienda israeliana specializzata in tecnologie di sorveglianza, si estende ora su una rete di persone, ciascuna con il proprio ruolo cruciale nel panorama informativo e politico. La domanda cruciale – chi ha ordinato queste intercettazioni, con quali motivazioni e per quanto tempo – rimane sospesa, alimentando un clima di diffidenza e paura.Il caso solleva questioni etiche e legali di primaria importanza. La sorveglianza digitale, sebbene potenzialmente utile in ambito di sicurezza nazionale, non può essere indiscriminata o utilizzata per intimidire e monitorare giornalisti e figure critiche. La trasparenza e il controllo democratico sono elementi imprescindibili per garantire che queste tecnologie non vengano utilizzate per fini illeciti o per limitare la libertà di espressione.La divulgazione delle informazioni da parte di Fanpage, e le dichiarazioni del suo direttore Francesco Cancellato, rappresentano un atto di responsabilità civica, un tentativo di illuminare un angolo oscuro del potere. Tuttavia, è solo il primo passo. È necessario un’indagine approfondita e indipendente per accertare le responsabilità, identificare i mandanti e stabilire i protocolli per prevenire che simili abusi si ripetano.La vicenda Paragon Solutions non è un problema solo dei singoli individui intercettati. È una questione che riguarda l’intera società, perché mina la fiducia nelle istituzioni, compromette la sicurezza delle comunicazioni e pone seri interrogativi sulla protezione della privacy nell’era digitale. La ricerca della verità, la tutela della libertà di informazione e la garanzia della trasparenza sono imperativi imprescindibili per difendere i valori democratici e preservare il futuro della nostra società. È un dovere collettivo vigilare, denunciare e chiedere conto a coloro che abusano del potere di sorveglianza.