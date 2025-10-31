A1 Milano-Napoli: Incidente e Code, Traffico in Difficoltà

Un episodio critico ha temporaneamente interrotto la fluidità del traffico sull’Autostrada A1, l’arteria cruciale che collega Milano e Napoli, provocando disagi significativi per migliaia di automobilisti.

La chiusura, verificatasi in un orario di punta, ha interessato il tratto compreso tra Orte e lo svincolo per la Diramazione Roma Nord (D18), in prossimità del chilometro 525,3, a seguito di un impatto tra due veicoli.

La rapidità di risposta delle forze dell’ordine e dei soccorsi è stata essenziale.

Immediatamente mobilitati sono stati i Vigili del Fuoco, con le loro attrezzature specializzate per l’estrazione dei passeggeri e la gestione dei materiali pericolosi potenzialmente coinvolti, i soccorsi sanitari, per la valutazione e il trattamento delle persone ferite, e il personale meccanico, per la rimozione dei veicoli danneggiati e la messa in sicurezza del sito.

Parallelamente, le pattuglie della Polizia Stradale hanno assicurato la gestione del traffico, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e la documentazione delle responsabilità.

Il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia ha coordinato le operazioni di ripristino e fornito supporto logistico.

La riapertura del tratto autostradale, avvenuta poco prima delle ore 9:00, ha permesso il transito veicolare su due corsie, sufficienti a consentire i complessi lavori di riparazione e ripristino del manto stradale e delle barriere di sicurezza danneggiate dall’urto.

Nonostante la riapertura, la situazione del traffico rimane problematica, con la formazione di un ingente accumulo di veicoli che si estende per circa 10 chilometri, dal punto di Attigliano fino a Orte, in direzione Roma.

Per i viaggiatori provenienti da Firenze e diretti verso la capitale, è stato predisposto un itinerario alternativo che prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Orte.

Da lì, si consiglia di percorrere la superstrada E45, in direzione Viterbo, per poi proseguire sulla strada statale 2, la Cassia, verso Roma.

Rientrare in autostrada sarà possibile attraverso il Grande Raccordo Anulare, il circuito stradale che circonda la città.

Questo incidente, seppur risolto, sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture autostradali e l’importanza cruciale di una risposta tempestiva e coordinata per mitigare l’impatto sul flusso del traffico e sulla sicurezza degli utenti della strada.

La segnalazione costante della situazione, l’informazione accurata ai viaggiatori e l’implementazione di strategie di gestione del traffico alternative rappresentano elementi chiave per affrontare simili emergenze e garantire una mobilità più sicura ed efficiente.