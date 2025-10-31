cityfood
cityeventi
venerdì 31 Ottobre 2025
Cronaca

Addio Beatrice: Roma in lutto, un grido per la sicurezza.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La comunità romana si è stretta attorno alla famiglia Bellucci, in un commosso addio a Beatrice, ventenne strappata alla vita in un tragico incidente sulla Cristoforo Colombo.

La Basilica dei Santi Pietro e Paolo, all’Eur, ha fatto da scenario a un lutto cittadino che ha visto la partecipazione di una folla vasta e commossa, un fiume di persone unite dal dolore e dalla rabbia per una perdita improvvisa e ingiusta.

L’arrivo del feretro, avvolto in un manto fiorito, ha scatenato un grido lacerante, un urlo di disperazione materno che ha risuonato tra le volte della basilica.

Le parole di Teresa Bellucci, madre di Beatrice, hanno incarnato il dolore profondo e l’incredulità di fronte a una perdita così devastante: un’esclamazione che trascendeva la perdita personale, divenendo un lamento collettivo per la giovinezza spenta.

L’omelia, celebrata da monsignor Giulio Albanese, ha superato il semplice cordoglio per elevarsi a un monito severo rivolto alle istituzioni e alla classe politica.
Il prelato, con parole dense di significato, ha denunciato le lacune infrastrutturali e le carenze di sicurezza che, in una o più occasioni, contribuiscono a trasformare strade come la Cristoforo Colombo in luoghi di pericolo.
Ha invocato un cambio di passo, un investimento mirato alla sicurezza stradale, non solo come priorità amministrativa, ma come imperativo morale.

La tragedia di Beatrice, come purtroppo tante altre, ha riaperto il dibattito sulla responsabilità collettiva nella prevenzione degli incidenti.
Non si tratta solo di applicare il codice della strada, ma di ripensare la progettazione urbana, di promuovere una cultura della mobilità sostenibile e di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole.
Il dolore per la perdita di una giovane vita dovrebbe stimolare un’azione concreta e un impegno condiviso per rendere le strade più sicure, non solo per i giovani, ma per tutti.

L’eco del grido di dolore di una madre risuona come un appello urgente: trasformare il lutto in azione, la rabbia in cambiamento.

L’eredità di Beatrice, forse, potrà essere proprio questa: un monito costante per una città più attenta, responsabile e sicura.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap