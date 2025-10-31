Addio Beatrice: Roma in lutto, un grido per la sicurezza.

La comunità romana si è stretta attorno alla famiglia Bellucci, in un commosso addio a Beatrice, ventenne strappata alla vita in un tragico incidente sulla Cristoforo Colombo.

La Basilica dei Santi Pietro e Paolo, all’Eur, ha fatto da scenario a un lutto cittadino che ha visto la partecipazione di una folla vasta e commossa, un fiume di persone unite dal dolore e dalla rabbia per una perdita improvvisa e ingiusta.

L’arrivo del feretro, avvolto in un manto fiorito, ha scatenato un grido lacerante, un urlo di disperazione materno che ha risuonato tra le volte della basilica.

Le parole di Teresa Bellucci, madre di Beatrice, hanno incarnato il dolore profondo e l’incredulità di fronte a una perdita così devastante: un’esclamazione che trascendeva la perdita personale, divenendo un lamento collettivo per la giovinezza spenta.

L’omelia, celebrata da monsignor Giulio Albanese, ha superato il semplice cordoglio per elevarsi a un monito severo rivolto alle istituzioni e alla classe politica.

Il prelato, con parole dense di significato, ha denunciato le lacune infrastrutturali e le carenze di sicurezza che, in una o più occasioni, contribuiscono a trasformare strade come la Cristoforo Colombo in luoghi di pericolo.

Ha invocato un cambio di passo, un investimento mirato alla sicurezza stradale, non solo come priorità amministrativa, ma come imperativo morale.

La tragedia di Beatrice, come purtroppo tante altre, ha riaperto il dibattito sulla responsabilità collettiva nella prevenzione degli incidenti.

Non si tratta solo di applicare il codice della strada, ma di ripensare la progettazione urbana, di promuovere una cultura della mobilità sostenibile e di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole.

Il dolore per la perdita di una giovane vita dovrebbe stimolare un’azione concreta e un impegno condiviso per rendere le strade più sicure, non solo per i giovani, ma per tutti.

L’eco del grido di dolore di una madre risuona come un appello urgente: trasformare il lutto in azione, la rabbia in cambiamento.

L’eredità di Beatrice, forse, potrà essere proprio questa: un monito costante per una città più attenta, responsabile e sicura.