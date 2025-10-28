Aggressione a Feltri: allarme per la sicurezza dei giornalisti

Il mondo dell’editoria italiana è stato recentemente scosso da un episodio di violenza che ha visto come vittima Vittorio Feltri, figura di spicco del giornalismo italiano e direttore editoriale de Il Giornale.

L’aggressione, avvenuta a Milano circa un mese fa nelle immediate vicinanze della sua abitazione, rappresenta un fatto gravissimo che solleva interrogativi sulla sicurezza dei professionisti dell’informazione e sulla crescente polarizzazione del dibattito pubblico.

Feltri, con la sua lunga e controversa carriera, ha incarnato per decenni un approccio giornalistico diretto e spesso provocatorio, suscitando ammirazione e critiche a pari misura.

La sua figura, intrisa di un’esperienza pluridecennale che lo ha visto protagonista di trasformazioni significative nel panorama mediatico italiano, è diventata un punto di riferimento, ma anche un bersaglio per opinioni divergenti e, apparentemente, anche per la violenza fisica.

L’episodio, riportato con dovizia di particolari sia de Il Giornale che da Libero, evidenzia una preoccupante escalation di tensioni che permea la società italiana.

La polarizzazione politica, esacerbata dai social media e dalle piattaforme digitali, sembra tradursi in un clima di intolleranza che, in questo caso, ha avuto come conseguenza un’aggressione fisica.

È fondamentale sottolineare che l’attacco a Feltri non è un fatto isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di minacce e intimidazioni che colpiscono sempre più frequentemente giornalisti e personalità pubbliche.

Questa deriva, se non contrastata con fermezza, rischia di compromettere la libertà di espressione e di soffocare il dibattito democratico.

L’età avanzata della vittima – Feltri ha compiuto 82 anni – aggiunge un elemento di particolare gravità all’episodio, sottolineando la vulnerabilità di chi, nonostante l’età e l’esperienza, si espone pubblicamente e affronta opinioni contrastanti.

L’incidente solleva, quindi, non solo la questione della sicurezza personale dei giornalisti, ma anche un dibattito più ampio sui limiti della libertà di espressione e sulla necessità di garantire un clima di rispetto e tolleranza nel confronto di idee, anche quelle più scomode o impopolari.

La vicenda richiede un’indagine accurata e un impegno concreto da parte delle istituzioni per proteggere i professionisti dell’informazione e tutelare il diritto alla libertà di stampa, pilastro fondamentale di una società democratica.