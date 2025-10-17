venerdì 17 Ottobre 2025
Allarme al Diaz: crolla il controsoffitto, ora interrogativi sulla sicurezza.

Redazione Aosta
Un episodio di allarme ha scosso la comunità scolastica dell’Istituto Superiore Diaz, in zona Tuscolana, Roma, questa mattina alle prime ore.

Intorno alle otto, una porzione di controsoffitto si è distaccata precipitando sulle scale di comunicazione tra i diversi piani dell’edificio.
L’evento, fortunatamente senza conseguenze gravi, ha generato immediata preoccupazione e innescato protocolli di sicurezza.
I Vigili del Fuoco, tempestivamente allertati, sono intervenuti rapidamente sul posto, procedendo all’evacuazione precauzionale di una scala secondaria, garantendo così la sicurezza degli studenti e del personale presente.

Non si sono registrati feriti diretti, un esito positivo attribuibile alla tempestività dell’intervento e alla presenza di personale scolastico attento.

Tuttavia, l’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e la manutenzione degli edifici scolastici, un tema di rilevanza nazionale.

La caduta di calcinacci, derivante presumibilmente da un degrado strutturale, evidenzia la necessità di ispezioni regolari e interventi di riqualificazione per prevenire rischi simili.
La polvere sollevata dalla caduta ha comportato un controllo sanitario preventivo per alcuni studenti, garantendo la loro salute e benessere.

Le dinamiche dell’evento suggeriscono potenziali problematiche legate all’invecchiamento delle infrastrutture, alla composizione dei materiali impiegati nella costruzione del controsoffitto (spesso a base di cartongesso o materiali simili, sensibili all’umidità e all’usura) e alla potenziale presenza di infiltrazioni o umidità che hanno compromesso la stabilità del pannello.
Attualmente, i Vigili del Fuoco stanno effettuando controlli approfonditi sulla stabilità del tetto, con l’obiettivo di valutare l’estensione del danno e individuare le cause precise del cedimento.
L’indagine dovrà considerare non solo l’immediato evento, ma anche la storia manutentiva dell’edificio, i registri delle ispezioni precedenti e la conformità dei materiali utilizzati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la sicurezza sismica e la vulnerabilità degli edifici pubblici, soprattutto quelli storici, come spesso accade nel tessuto urbano romano.
La vicenda sottolinea l’importanza di investimenti mirati alla prevenzione, alla diagnosi precoce dei rischi e alla programmazione di interventi di riqualificazione, garantendo così un ambiente sicuro e salubre per studenti, personale scolastico e per l’intera comunità.
L’episodio dovrebbe stimolare un dibattito pubblico e politico sulla necessità di una revisione delle politiche di gestione del patrimonio edilizio scolastico e di una maggiore trasparenza nei controlli di sicurezza.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

