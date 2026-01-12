Allarme Infortuni: +1% Morti sul Lavoro, Cresce il Rischio

- Advertisement -

Il bilancio preliminare degli infortuni sul lavoro nei primi undici mesi del 2025 dipinge un quadro allarmante, con una marcata escalation di decessi e un incremento significativo del numero complessivo di incidenti.

I dati provvisori dell’INAIL, sebbene soggetti a revisione, rivelano un aumento preoccupante, segnalando una criticità che impone un’analisi approfondita e interventi mirati.

L’aumento più drammatico riguarda gli infortuni mortali in occasione di lavoro, saliti a 729.

Questo dato, sebbene apparentemente marginale rispetto all’anno precedente (+1%), rappresenta un incremento concreto di vite spezzate e riflette una potenziale erosione delle misure di sicurezza e della cultura della prevenzione.

L’analisi delle cause di questi incidenti – che spaziano da cadute e impatti a malfunzionamenti di macchinari, fino a fattori legati all’ergonomia e all’organizzazione del lavoro – è cruciale per identificare le debolezze del sistema e sviluppare strategie di mitigazione efficaci.

Parallelamente, si registra un aumento significativo degli infortuni mortali durante il tragitto casa-lavoro (in itinere), che raggiungono quota 273, con un aumento più consistente rispetto all’anno precedente (+3,4%).

Questo dato sottolinea l’importanza di considerare la sicurezza non solo all’interno delle strutture aziendali, ma anche durante l’intero percorso che i lavoratori devono affrontare quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro.

Fattori come la manutenzione delle infrastrutture stradali, la sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico, e l’adeguata illuminazione delle strade, assumono un ruolo determinante nella prevenzione di questi tragici eventi.

La situazione complessiva è ulteriormente aggravata dall’incremento generale degli infortuni sul lavoro, che si attestano a 476.898.

Di questi, 385.435 si verificano durante l’attività lavorativa (+0,4%), mentre 91.463 riguardano il tragitto casa-lavoro (+3%).

L’aumento complessivo, seppur contenuto, segnala una potenziale deriva nella gestione della sicurezza, con una possibile riduzione dell’attenzione verso la prevenzione degli infortuni, sia in ambito aziendale che durante gli spostamenti dei lavoratori.

Questo scenario richiede un’azione immediata e coordinata a diversi livelli.

È necessario rafforzare i controlli e i monitoraggi da parte degli organi di vigilanza, intensificare le attività di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, e promuovere una cultura della sicurezza basata sulla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.

Inoltre, è fondamentale investire in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni innovative per la prevenzione degli infortuni, e promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare.

L’analisi dettagliata delle cause degli infortuni, l’adozione di indicatori di performance efficaci, e la condivisione delle buone pratiche tra le aziende, sono elementi chiave per invertire questa tendenza e proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

L’obiettivo primario deve essere quello di trasformare il lavoro in un’esperienza sicura e gratificante, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e promuovendo uno sviluppo economico sostenibile.