Allerta meteo: tempeste, neve e forti venti colpiscono l’Italia

Un’intensa perturbazione atmosferica continua a imperversare sulla penisola italiana, orchestrando un quadro meteorologico complesso e in rapida evoluzione.

L’aria fredda, in discesa da nord, si interseca con masse d’aria più umide, generando un quadro di instabilità diffusa e temperature in crollo generalizzato.

Il passaggio di questa perturbazione non si manifesta solo con precipitazioni, ma con un’ampia gamma di fenomeni avversi.

I temporali, inizialmente intensi e localmente violenti, si attenuano progressivamente al nord, dove il cielo tende a serenersi, sebbene l’abbassamento delle temperature porti con sé l’innesco di precipitazioni nevose anche a quote basse.

Al centro-sud, invece, la situazione è più critica, con piogge persistenti e nevicate che si estendono a quote sempre più basse, interessando aree che normalmente vedono la neve solo in inverno inoltrato.

L’elemento di maggiore impatto è rappresentato dall’intensa azione del vento.

Un flusso freddo e sostenuto da nord-ovest si intensifica progressivamente, raggiungendo raffiche di burrasca che, a partire dal tardo pomeriggio odierno, investiranno la Sicilia con particolare vigore.

La tendenza è all’estensione di questo vento forte alla Calabria, per poi coinvolgere, nella serata, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia, con un focus sui settori costieri del versante adriatico, esposti a mareggiate significative.

La combinazione di vento forte e moto ondoso darà origine a fenomeni di erosione costiera e potrebbe causare disagi alla navigazione.

Le mareggiate, sostenute da un’energia cinetica elevata, rappresentano un rischio concreto per le infrastrutture costiere e le imbarcazioni ormeggiate.

In considerazione della pericolosità dei fenomeni in atto e previsti, la Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio, su aree della Sicilia e della Puglia.

Questa valutazione, sebbene indichi un rischio moderato, sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti, adottando comportamenti prudenti per minimizzare i potenziali danni.

La situazione, data la dinamicità dei sistemi meteorologici, richiede un monitoraggio costante e aggiornamenti in tempo reale.