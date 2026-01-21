Allerta Rossa: Harry flagella Calabria, Sicilia e Sardegna

- Advertisement -

Un’implacabile perturbazione atmosferica, battezzata “Harry”, sta mettendo a dura prova la resilienza di Calabria, Sicilia e Sardegna, con una combinazione di fenomeni meteorologici estremi che configurano un evento di eccezionale intensità.

Lungi dall’essere un semplice temporale, si tratta di un sistema ciclonico che genera venti di forza tempestosa, con raffiche che superano ampiamente la soglia critica dei 120 chilometri orari, capaci di infliggere danni ingenti a infrastrutture e abitazioni.

L’azione combinata di questi venti, unita a precipitazioni intense e prolungate, sta alimentando mareggiate di notevole altezza, che si abbattono sulle coste con una forza distruttiva, erodendo spiagge e minacciando insediamenti costieri.

Le onde, spinte da venti impetuosi, rischiano di inondare aree a bassa quota, aggravando ulteriormente la situazione di emergenza.

Le conseguenze di questa intensa perturbazione si fanno sentire in diversi settori.

L’agricoltura, in particolare, è gravemente colpita, con raccolti compromessi e danni estesi alle coltivazioni.

Il settore turistico, cruciale per l’economia di queste regioni, subisce un impatto negativo, con la chiusura di attività commerciali e la cancellazione di eventi.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta rossa che si protrae per l’intera giornata successiva, segnalando la persistenza delle avverse condizioni meteorologiche.

Questo prolungamento dell’allerta sottolinea la complessità e la durata dell’evento, richiedendo la massima vigilanza e l’adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio.

Si raccomanda alla popolazione di evitare spostamenti non necessari, seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità e prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

L’evento ciclonico “Harry” solleva inoltre importanti interrogativi sulla vulnerabilità delle infrastrutture e sulla necessità di rafforzare la resilienza delle comunità di fronte agli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi in ragione dei cambiamenti climatici in atto.

La gestione dell’emergenza richiede un approccio multidisciplinare, che coinvolga le istituzioni, le comunità scientifiche e la popolazione, al fine di proteggere vite umane, beni materiali e l’ambiente.

La ricostruzione post-emergenza dovrà tenere conto non solo delle immediate necessità, ma anche della necessità di rendere il territorio più sicuro e sostenibile per il futuro.