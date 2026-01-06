Alluvione a Roma: l’Aniene esonda e mette in ginocchio il IV Municipio.

- Advertisement -

Roma, un’antica città scolpita nella memoria collettiva come simbolo di resilienza e ingegneria, si è trovata nuovamente a confrontarsi con la furia inattesa delle sue acque.

L’Aniene, fiume che un tempo pulsava al cuore della capitale, ora restituito a un ruolo marginale ma non per questo meno potente, ha superato i suoi argini in prossimità di Ponte Mammolo, innescando un evento alluvionale che ha investito con prepotenza il territorio del IV Municipio.

L’esondazione, causata da precipitazioni intense e prolungate che hanno rapidamente saturato la capacità di raccolta del bacino, ha generato un’onda di piena inattesa, sommersa intere aree residenziali e infrastrutture vitali.

Il quartiere di Colli Aniene, in particolare, ha subito danni significativi: la via degli Alberini, arteria cruciale per la mobilità locale, è stata parzialmente inghiottita dall’acqua, trascinando con sé la fertile area degli orti urbani, un patrimonio di biodiversità e produzione locale che ora giace sommerso.

La rapidità dell’innalzamento dei livelli idrici ha reso la situazione particolarmente critica.

La Tiburtina, importante via di comunicazione, ha visto l’acqua raggiungere livelli preoccupanti, costringendo alla chiusura di diversi tratti stradali, tra cui via Vannina e via Francesco Compagna.

La viabilità è stata interrotta, creando disagi e complicando le operazioni di soccorso.

L’intervento delle squadre di protezione civile, supportate da una ditta specializzata che ha impiegato gommoni, si è rivelato tempestivo ma insufficiente a contenere l’emergenza.

La priorità è stata la salvaguardia delle persone.

Un atto eroico ha visto l’evacuazione di una famiglia, composta da una madre con due bambini, da un’abitazione isolata in vicolo Ponte Mammolo, evitando potenziali conseguenze tragiche.

Questo evento non è un’anomalia, ma una dolorosa manifestazione di una problematica più ampia: la fragilità infrastrutturale e la scarsa manutenzione dei canali di scolo, unita agli effetti amplificati dai cambiamenti climatici che intensificano gli eventi meteorologici estremi.

L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla necessità di investimenti mirati alla riqualificazione urbana, al potenziamento delle infrastrutture idrauliche e all’implementazione di sistemi di allerta precoce più efficaci, capaci di anticipare e mitigare i rischi per la popolazione e il patrimonio storico-culturale di Roma.

La resilienza della città, come quella dei suoi abitanti, sarà messa a dura prova, e richiederà un impegno collettivo e lungimirante per affrontare le sfide del futuro.