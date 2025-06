Alternanza Scuola-Lavoro: Incidente a Castelfranco, Interrogativi sulla Sicurezza

Un incidente drammatico ha scosso la comunità di Castelfranco, nel Modenese, riportando alla luce interrogativi urgenti sulla sicurezza nei contesti di alternanza scuola-lavoro. Una giovane studentessa di diciassette anni, impegnata in un periodo di formazione pratica presso un vivaio locale, ha subito lesioni gravissime alla mano sinistra durante l’utilizzo di un tosaerba. L’episodio, prontamente riportato dai media locali, solleva questioni cruciali relative alla formazione, alla supervisione e alla valutazione del rischio in questi programmi formativi.L’alternanza scuola-lavoro, concepita come strumento di ponte tra teoria e pratica, dovrebbe consentire agli studenti di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorendo l’orientamento professionale e la riduzione della dispersione scolastica. Tuttavia, l’incidente di Castelfranco evidenzia un rischio latente: l’esposizione di giovani, spesso privi della necessaria esperienza e preparazione, all’utilizzo di macchinari potenzialmente pericolosi. Al di là delle immediate implicazioni sanitarie per la studentessa, la vicenda interroga profondamente il sistema di valutazione dei rischi connessi a tali attività. Chi ha la responsabilità di garantire che i giovani siano adeguatamente formati e supervisionati? Quali protocolli di sicurezza devono essere implementati per prevenire simili incidenti? La sola fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) non è sufficiente; è fondamentale un training specifico, teorico e pratico, che insegni a riconoscere i pericoli e ad adottare comportamenti sicuri.L’evento ci invita a riflettere sulla necessità di una maggiore collaborazione tra scuole, aziende e istituzioni per definire standard di sicurezza chiari e condivisi. È indispensabile che le aziende ospitanti si assumano pienamente la responsabilità della tutela della salute e della sicurezza dei giovani in formazione, fornendo loro un ambiente di lavoro protetto e adeguatamente preparato. Parallelamente, le scuole devono assicurare che i programmi di alternanza scuola-lavoro siano progettati tenendo conto delle competenze e dell’esperienza degli studenti, assegnando loro compiti appropriati e fornendo un supporto costante.L’indagine che sarà condotta per chiarire le dinamiche dell’incidente dovrà portare a conclusioni utili per rafforzare le misure di prevenzione e per garantire che l’alternanza scuola-lavoro possa continuare a rappresentare un’opportunità di crescita e di apprendimento sicura e proficua per i giovani. La tutela della sicurezza dei ragazzi non può essere compromessa, pena la perdita di fiducia in un modello formativo che dovrebbe rappresentare un investimento nel futuro.