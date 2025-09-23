Alto Adige, svolta sulle tasse per cani: arriva la tassa di soggiorno.

Un’inversione di rotta nella politica di gestione delle responsabilità canine è in procinto di ridisegnare il panorama amministrativo in Alto Adige.

L’iniziativa, promossa dall’assessore Luis Walcher, mira a rafforzare il controllo e a finanziare interventi dedicati alla cura del territorio, attraverso una combinazione di misure che, pur segnando un ritorno al passato, incorporano elementi di innovazione e una maggiore equità nella distribuzione degli oneri.

L’abbandono della complessa e controvertita pratica del prelievo del DNA per l’identificazione dei proprietari irresponsabili che non rimuovono i rifiuti dei loro animali domestici rappresenta una resa.

L’esperienza ha dimostrato la sua impraticabilità e la sua eccessiva onerosità, sia in termini di costi amministrativi che di percezione pubblica.

In luogo di questo sistema, si ripropone la tassa annuale per i cani, soppressa a livello provinciale ben sedici anni fa.

L’importo previsto, stimato in 100 euro a cane, rappresenta un onere sostenibile volto a finanziare servizi specifici a supporto della gestione del rapporto tra cittadini e animali domestici.

La vera novità introdotta dalla proposta legislativa è l’imposizione di una tassa di soggiorno per i cani, fissata a 1,50 euro al giorno per esemplare.

Tale imposta, del tutto inedita nel contesto italiano, testimonia una volontà di internalizzare i costi derivanti dalla presenza di animali domestici nei luoghi pubblici, destinando i ricavi alla pulizia delle strade e alla creazione di aree dedicate al loro svago e benessere.

Si tratta di un approccio che riflette una crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, in linea con le dinamiche che caratterizzano le destinazioni turistiche di eccellenza.

Nonostante l’abbandono del sistema di controllo genetico, rimane inalterato l’obbligo per i proprietari di rimuovere le deiezioni canine, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie variabili tra i 200 e i 600 euro per i trasgressori.

L’assessore Walcher sottolinea come l’introduzione della tassa per i cani rappresenti una soluzione equa, evitando di gravare sulla collettività attraverso il finanziamento tramite la Tasi, una tassa che coinvolge tutti i contribuenti.

Il provvedimento, pertanto, si configura come uno sforzo per responsabilizzare i proprietari di cani, incentivandoli a un comportamento più consapevole e rispettoso dell’ambiente e degli altri fruitori degli spazi pubblici.

La misura, attesa per il 2026, apre un dibattito importante sul ruolo degli animali domestici nella società e sulla necessità di definire un quadro normativo chiaro e condiviso per la loro gestione.