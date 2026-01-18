Anguillara Sabazia: Ritrovato corpo, ipotesi di omicidio nella scomparsa di Federica

- Advertisement -

La comunità di Anguillara Sabazia è scossa da una scoperta macabra che getta una luce sinistra su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

I Carabinieri, impegnati in un’indagine complessa, hanno recuperato un corpo dal suolo in una zona isolata, precisamente in un fitto canneto situato alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno.

Le prime verifiche, basate sull’analisi degli indumenti e degli effetti personali ritrovati con la salma, orientano fortemente verso l’identificazione della vittima come Federica Torzullo, la donna di quarantun anni scomparsa l’8 gennaio.

La scomparsa di Federica aveva generato un’ondata di apprensione e interrogativi, innescando una serie di indagini mirate a ricostruire gli ultimi giorni della sua vita e a chiarire le circostanze della sua sparizione.

La scoperta del corpo, in una posizione così remota e in condizioni che suggeriscono un occultamento, riapre la possibilità di un atto violento e premeditato.

L’identificazione formale, cruciale per confermare con certezza l’identità della vittima, sarà effettuata presso l’obitorio del Verano a Roma.

La salma è stata trasferita dalla mortuaria locale, dove si stanno già procedendo ulteriori accertamenti peritale.

Questi esami potranno fornire elementi fondamentali per determinare la causa del decesso e ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragica conclusione della vicenda.

L’indagine, ora, si concentra sulla ricostruzione del percorso compiuto dalla donna fino al momento del decesso, analizzando le testimonianze, i tabulati telefonici e i movimenti bancari.

L’attenzione si rivolge anche a Claudio Agostino Carlomagno, proprietario dell’azienda adiacente al luogo del ritrovamento, le cui connessioni con la vittima e la sua posizione geografica lo rendono una figura di interesse per gli inquirenti.

La scoperta rappresenta un punto di svolta nell’indagine, ma solleva anche nuove domande e accende un faro sulle dinamiche personali e relazionali della vittima.

Il compito delle forze dell’ordine è ora quello di ricostruire la verità, portando alla luce la responsabilità di chiunque sia coinvolto in questo atto efferato, e restituendo giustizia alla famiglia di Federica Torzullo.

La comunità, nel dolore e nella sgomento, attende risposte che possano lenire la ferita e riportare un barlume di speranza in un territorio segnato da un’ombra oscura.