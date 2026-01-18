Antonio, undici anni, dona gli organi: un gesto di speranza.

- Advertisement -

La scomparsa di Antonio, undicenne residente a Bari, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità medica e nelle famiglie che lo hanno conosciuto.

La sua breve esistenza, segnata da una rara uropatia malformativa congenita, si è conclusa tragicamente, ma la sua eredità continua a vivere attraverso il gesto di straordinaria generosità dei suoi genitori.

Hanno scelto di donare i suoi organi – fegato e cornee – all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, un luogo che aveva rappresentato per Antonio un rifugio, un santuario, quasi una seconda casa.

Il Giovanni XXIII era, per lui, molto più di una struttura sanitaria.

Era un ecosistema di professionisti empatici, infermieri dedicati e altri pazienti coraggiosi che, consapevoli della fragilità della vita, avevano saputo costruire un legame di affetto e solidarietà.

Antonio, costretto a confrontarsi con una malattia progressiva e debilitante fin dalla nascita, aveva trascorso gran parte dei suoi undici anni tra i reparti di Nefrologia, Dialisi e Urologia.

I numerosi ricoveri e i delicati interventi chirurgici lo avevano trasformato in una figura familiare, una sorta di angelo custode silenzioso, una mascotte affettuosa che rallegrava l’ambiente con il suo sorriso.

La sua condizione aveva inevitabilmente limitato la sua possibilità di frequentare la scuola e di coltivare amicizie al di fuori delle mura ospedaliere, ma questa perdita apparente si era trasformata in una profonda consapevolezza del valore della cura e del potere della scienza.

Antonio, osservando il lavoro instancabile dei medici e degli infermieri, aveva coltivato un sogno ambizioso: diventare a sua volta medico, per poter alleviare le sofferenze altrui e contribuire a migliorare la qualità della vita di chi, come lui, lottava contro una malattia.

Il suo desiderio era nato da un’esperienza diretta, da una profonda comprensione delle necessità del paziente e dalla volontà di restituire, attraverso la conoscenza e la dedizione, quel supporto incondizionato che aveva ricevuto.

La donazione dei suoi organi rappresenta, quindi, un atto di generosità finale, un’eredità preziosa che permetterà ad altri bambini di avere una seconda possibilità, un futuro che Antonio non ha potuto vivere.

Il suo ricordo continuerà a ispirare medici, infermieri e tutti coloro che, quotidianamente, si dedicano alla cura dei piccoli pazienti del Giovanni XXIII, un ospedale che per lui è stato, e rimarrà, un luogo di speranza e di amore.