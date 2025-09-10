Asilo nido sanzionato: privacy dei bambini, un monito importante.

La tutela della sfera privata e della dignità infantile assume un’importanza capitale fin dalle prime fasi dello sviluppo.

L’azione del Garante per la protezione dei dati personali, culminata nella sanzione pecuniaria di 10.000 euro inflitta a un asilo nido e nell’ordine di cancellazione di immagini precedentemente diffuse online, rappresenta un monito significativo in questo senso.

L’episodio solleva questioni etiche e giuridiche di cruciale rilevanza per le strutture educative e per la società nel suo complesso.

L’azione amministrativa si è manifestata in risposta alla pubblicazione, su piattaforme digitali, di fotografie ritraenti bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Questa pratica, apparentemente innocua, viola principi fondamentali sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e dalla normativa nazionale.

Il consenso informato dei genitori, requisito imprescindibile per il trattamento di dati personali sensibili, non era stato acquisito in maniera esplicita e verificabile.

La questione non si limita alla mera violazione della normativa sulla privacy.

Essa tocca il nucleo della dignità del bambino, la cui vulnerabilità lo rende particolarmente esposto a rischi derivanti dalla diffusione non controllata di immagini che lo riguardano.

La condivisione online di fotografie, anche in contesti apparentemente positivi come quelli scolastici, può avere ripercussioni inattese e potenzialmente dannose nel lungo termine.

Immagini che oggi circolano in libertà possono essere ripescate e utilizzate impropriamente in futuro, compromettendo la reputazione e l’identità del minore.

L’episodio evidenzia la necessità di una maggiore consapevolezza da parte degli operatori pedagogici e delle famiglie riguardo ai diritti dei bambini e alle responsabilità connesse all’utilizzo di strumenti digitali.

Le strutture educative, in particolare, dovrebbero adottare protocolli chiari e trasparenti per la gestione delle immagini dei minori, garantendo il rispetto della loro privacy e la loro sicurezza.

Questi protocolli dovrebbero prevedere la formazione del personale, l’informazione dettagliata e specifica dei genitori, e l’ottenimento di un consenso scritto, che espliciti le modalità di utilizzo delle immagini, le piattaforme su cui saranno pubblicate e i tempi di conservazione.

È altresì fondamentale promuovere un dibattito pubblico più ampio sulla necessità di bilanciare il diritto alla comunicazione e all’informazione con la tutela dei diritti fondamentali dei minori, soprattutto in un’era dominata dalla cultura dell’immagine e dalla condivisione immediata su larga scala.

La sanzione inflitta all’asilo nido non è solo una punizione per una violazione specifica, ma un segnale forte per l’intera comunità educativa: la riservatezza e la dignità dei bambini rappresentano un bene prezioso, da proteggere con la massima cura e responsabilità.

La digitalizzazione non può erodere questi principi fondamentali, ma deve anzi rafforzarli attraverso una governance etica e consapevole.