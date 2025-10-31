Assoluzione a Messina: Riconosciuta l’innocenza di una madre vittima di abusi.

La Corte d’appello di Messina ha accolto la richiesta di revisione del processo, emettendo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, che restituisce la libertà a una donna di 26 anni precedentemente condannata per omissione di soccorso e perdita della potestà genitoriale.

La vicenda, originariamente giudicata a Siracusa, solleva interrogativi complessi riguardanti la responsabilità genitoriale in contesti di violenza domestica e la difficile dialettica tra protezione del minore e timore reverenziale nei confronti del perpetratore.

La storia, pubblicata dal quotidiano *La Sicilia*, affonda le sue radici a Noto, dove l’undici novembre 2020 segna il punto di rottura.

In quella data, la donna, vittima di anni di abusi da parte del suo ex compagno, quarantasette anni, riesce a denunciare l’uomo dopo essere riuscita a sottrarsi alle sue angherie, recandosi al pronto soccorso con ferite al polso e alla schiena.

Il quadro emergente dalle indagini è tragico: una spirale di minacce, insulti, lesioni fisiche, privazioni, sequestro del cellulare e isolamento sociale, che hanno imprigionato la donna in una relazione di terrore.

La gravità della situazione si fa ancora più cupa con la luce rivelata su atti sessuali perpetrati dall’uomo ai danni della figlia in età infantile.

Un abuso non isolato, ma parte di un modus operandi già manifestato in una precedente relazione, che aveva già portato a una condanna per pedofilia.

La consapevolezza di questi abusi, unita alla paura paralizzante di perdere la figlia, ha condotto la madre a un silenzio che, all’epoca, le è parso l’unico modo per proteggerla.

Il tribunale di Siracusa, nel primo giudizio, aveva inflitto all’uomo una condanna a dieci anni e otto mesi, in continuazione con una precedente sentenza, e alla madre sei anni di reclusione, privandola della responsabilità genitoriale.

Una decisione che, a distanza di anni, è stata rivalutata dalla Corte d’appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania.

La revisione del processo, focalizzata esclusivamente sulla responsabilità della madre, ha portato a una profonda rivalutazione delle circostanze attenuanti e alla comprensione del contesto di coercizione psicologica e fisica che ha costretto la donna a rimanere in silenzio.

La Corte ha riconosciuto la complessità di una situazione in cui la paura per la figlia ha superato la capacità di agire in modo autonomo e coraggioso.

L’assoluzione rappresenta una vittoria per la giustizia, ma soprattutto un atto di riconoscimento per una donna che ha subito un profondo trauma.

La possibilità di riabbracciare la figlia segna un nuovo inizio, un’opportunità di ricostruire un legame spezzato dalla violenza e dal silenzio.

La vicenda pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare i sistemi di supporto per le vittime di violenza domestica, garantendo la protezione dei minori e offrendo percorsi di uscita che non siano solo legali, ma anche psicologici e sociali.

Il caso sottolinea la difficoltà di giudicare la responsabilità di chi si trova intrappolato in dinamiche di abuso e la cruciale importanza di considerare la complessità umana al di là delle apparenze e delle norme giuridiche.