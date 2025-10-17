Attentato a Ranucci: minaccia alla libertà di stampa.

L’aggressione a Sigfrido Ranucci, volto noto del giornalismo d’inchiesta e conduttore della trasmissione “Report” della Rai, ha impresso un segno profondo nel panorama mediatico italiano.

Un atto intimidatorio di gravità incalcolabile si è consumato a Pomezia, alle porte di Roma, prendendo di mira la sua abitazione.

L’ordigno, una composizione esplosiva di peso considerevole – circa un chilo – è stato abilmente occultato tra due vasi, una sorta di trappola mortale con una miccia deliberatamente esposta, a pochi metri dalla sua residenza.

L’esplosione, di intensità tale da generare danni ingenti, ha letteralmente devastato due autoveicoli di proprietà del giornalista.

L’attentato, fortunatamente, non ha causato feriti, ma la potenziale catastrofe umana è stata evitato solo per un caso fortuito, sottolineando la premeditazione e la ferocia dell’azione.

Questo episodio non può essere considerato un semplice atto vandalico, ma rappresenta una chiara minaccia alla libertà di stampa e un tentativo di intimidazione volto a dissuadere il giornalista dal proseguire le sue inchieste.

Sigfrido Ranucci, già sotto scorta a causa della delicatezza dei temi affrontati, è da tempo bersaglio di pressioni e minacce, testimonianza della sua dedizione a svelare verità scomode e a denunciare abusi di potere.

L’attentato solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza dei giornalisti, in particolare di quelli impegnati in inchieste di interesse pubblico che toccano nervi scoperti.

Evidenzia la persistenza di dinamiche di violenza e intimidazione nei confronti di chi esercita il diritto di cronaca, una violazione diretta dei principi democratici.

La gravità dell’evento richiede un’indagine approfondita e tempestiva per identificare i responsabili e le motivazioni alla base di un gesto così riprovevole, non solo per proteggere la vittima, ma per salvaguardare la libertà di informazione, pilastro fondamentale di una società civile.

La risposta della magistratura e delle istituzioni deve essere decisa e univoca, per ribadire che l’esercizio del giornalismo, anche quando scomodo, è un diritto inviolabile e una funzione essenziale per la democrazia.