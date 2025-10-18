Attentato a Ranucci: un messaggio alla libertà di stampa.

L’attentato a Sigfrido Ranucci, giornalista noto per le sue inchieste scomode e coraggiose, rappresenta un atto di violenza premeditato e inquietante, ben oltre la mera intimidazione.

L’esplosione, che ha gravemente danneggiato due veicoli di proprietà del giornalista a Pomezia, non appare come un gesto impulsivo, ma come l’esecuzione di un piano attentamente orchestrato da individui dotati di competenze specifiche, seppur non necessariamente derivanti da un addestramento professionale.

La scelta dell’ordigno, una bomba carta modificata per massimizzare la potenza distruttiva, suggerisce una volontà di causare un danno considerevole, di lasciare un segno tangibile e duraturo.

L’indagine, affidata ai magistrati dell’Antimafia romana, è ora focalizzata sulla ricostruzione delle dinamiche che hanno portato a questo atto di aggressione.

L’abilità dimostrata dagli esecutori nell’orientarsi nel tessuto urbano del quartiere, nella pianificazione delle vie di fuga, indica una conoscenza approfondita del territorio e una preparazione meticolosa.

Questi elementi, combinati con la scelta del bersaglio – un giornalista impegnato in inchieste di interesse rilevante – fanno presagire un messaggio chiaro: un avvertimento rivolto non solo a Ranucci, ma all’intero sistema di informazione e alla libertà di stampa.

L’attentato si inserisce in un contesto più ampio di crescenti pressioni e minacce rivolte a giornalisti che si occupano di criminalità organizzata, corruzione e potere.

Il rischio che tali atti di violenza si verifichino è sempre più concreto, e richiede un’azione tempestiva e coordinata da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza dei professionisti dell’informazione e tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati.

La gravità dell’evento impone una riflessione profonda sulle modalità di protezione dei giornalisti e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di contrasto alla criminalità che mira a colpire la libertà di inchiesta e, in ultima analisi, i principi fondamentali della democrazia.

La ricerca della verità, attraverso il lavoro dei giornalisti, è un pilastro della nostra società, e la sua difesa è responsabilità di tutti.

L’indagine, pertanto, non è solo un’indagine su un singolo atto criminale, ma una difesa della libertà di stampa e della democrazia stessa.