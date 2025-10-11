Bambine e ragazze: un allarme globale per il loro futuro.

La Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze non può che risuonare come un campanello d’allarme, un richiamo urgente a una realtà inaccettabile che affligge milioni di giovani donne in tutto il mondo.

Al di là delle statistiche che delineano un quadro desolante – una su cinque bambine costretta al matrimonio, oltre 122 milioni escluse dall’istruzione, un numero preoccupante di ragazze che abbandonano prematuramente il percorso scolastico e una diffusa accettazione, in alcuni contesti, di violenza domestica – emerge un profondo divario che nega loro il diritto a un futuro dignitoso e autonomo.

Questi numeri, sebbene potenti, non catturano appieno la complessità delle sfide che le bambine e le ragazze affrontano.

La precoce unione matrimoniale, ad esempio, non è semplicemente un atto che sottrae una giovane al mondo, ma un’istituzione che la priva di opportunità, la espone a rischi per la salute fisica e mentale, e la condanna a un ruolo sociale limitato, spesso caratterizzato da maternità forzata e dipendenza economica.

L’esclusione dall’istruzione, d’altra parte, non è solo una questione di accesso a libri e aule.

È un fattore che perpetua cicli di povertà, disuguaglianza e vulnerabilità.

Una bambina istruita ha maggiori probabilità di diventare una donna indipendente, capace di prendere decisioni informate sulla propria vita, di contribuire allo sviluppo della propria comunità e di sfidare le norme sociali dannose.

Il dato allarmante sulla violenza da parte del partner rivela una cultura della mascolinità tossica che normalizza e giustifica l’abuso.

L’accettazione, da parte di una parte significativa di adolescenti, del diritto di un marito di picchiare la moglie è un sintomo di un profondo malessere sociale che richiede un intervento radicale e multidimensionale.

Questo implica non solo la sensibilizzazione e l’educazione alla parità di genere, ma anche la decostruzione di stereotipi di genere radicati e la promozione di modelli di relazioni sane e rispettose.

Affrontare queste sfide richiede un approccio olistico che coinvolga governi, organizzazioni internazionali, società civile e comunità locali.

È necessario investire in programmi di istruzione di qualità, servizi sanitari accessibili, protezione sociale e opportunità economiche per le ragazze.

Al contempo, è fondamentale promuovere un cambiamento culturale che valorizzi l’istruzione femminile, contrasti le pratiche dannose e promuova l’uguaglianza di genere in tutte le sue forme.

La Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze non è solo un momento di riflessione, ma un invito all’azione.

È un’opportunità per rinnovare il nostro impegno a garantire che ogni bambina e ogni ragazza, indipendentemente da dove vive o dalle sue circostanze, abbia la possibilità di realizzare il proprio potenziale e di costruire un futuro migliore per sé e per il mondo.

L’emancipazione femminile non è solo un imperativo morale, ma una condizione essenziale per lo sviluppo sostenibile e la costruzione di società più giuste ed eque.