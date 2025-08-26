Bandiera palestinese in chiesa: gesto di solidarietà e appello alla pace

L’esposizione di una bandiera palestinese all’interno di un luogo di culto, la chiesa di Capocastello a Mercogliano, in provincia di Avellino, ha innescato un dibattito acceso, amplificato dalla risonanza dei social media.

L’atto, compiuto dal parroco Don Vitaliano Della Sala, si configura come un gesto simbolico volto a testimoniare la sofferenza e la legittima aspirazione alla dignità di un popolo, quello palestinese, che da decenni vive sotto occupazione e conflitto.

È cruciale, sottolinea Don Vitaliano, operare una netta e imprescindibile distinzione: la bandiera palestinese, emblema di un’identità storica, culturale e religiosa, incarna le speranze e le rivendicazioni di una comunità intera e non può essere associata in alcun modo alle azioni di gruppi estremisti come Hamas.

L’associazione è fuorviante e rischia di offuscare la complessità di una situazione geopolitica profondamente radicata in dinamiche storiche intricate.

L’iniziativa del parroco non è un atto di presa di posizione politica partitica, bensì un atto di umanità.

Il luogo di culto, tradizionalmente spazio di accoglienza, di conforto e di preghiera, si fa quindi portavoce di un grido di dolore, un appello alla giustizia e alla pace.

La bandiera, in questo contesto, diventa un simbolo di solidarietà, un invito alla riflessione sulla condizione umana e sui diritti fondamentali negati a una popolazione.

Il gesto di Don Vitaliano si inserisce in un contesto più ampio di riflessioni etiche e morali che interrogano la Chiesa cattolica riguardo al suo ruolo di mediatrice tra popoli e focolare di speranza per chi soffre ingiustizie.

L’atto, lungi dall’essere un’aperta sfida all’autorità ecclesiastica, può essere interpretato come un tentativo di stimolare un dialogo più aperto e consapevole sulle cause profonde del conflitto israelo-palestinese, superando semplificazioni e pregiudizi.

La scelta di esporre la bandiera in chiesa, un luogo simbolo di spiritualità e di accoglienza, mira a sollecitare una maggiore sensibilità verso le vittime del conflitto, a promuovere l’importanza del dialogo interculturale e a ricordare che la pace è un bene prezioso che va perseguito con coraggio e determinazione, senza dimenticare le voci di chi, quotidianamente, ne è escluso.

La solidarietà non implica approvazione di ogni azione, ma riconoscimento della comune umanità.