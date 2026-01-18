Bari, aggredito e ucciso Amleto Magellano: indagini a tutto campo

- Advertisement -

La tragica vicenda che ha visto la perdita di Amleto Magellano, 39 anni e con precedenti penali, ha scosso la comunità di Bari, dove l’uomo ha perso la vita in via Montegrappa a seguito di un violento agguato.

La Procura della Repubblica, guidata dalla dott.ssa Cristina De Tommasi, ha immediatamente attivato la procedura per l’esecuzione di un’autopsia, un atto medico-legale imprescindibile per ricostruire con la massima accuratezza la sequenza degli eventi che hanno portato alla morte e per determinare con certezza le cause del decesso.

L’incarico è stato affidato al prof.

Biagio Solarino, stimato esperto dell’istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, la cui competenza e professionalità saranno cruciali per l’analisi dei reperti e la formulazione di una perizia dettagliata.

Si ipotizza che l’autopsia venga eseguita già nella giornata di martedì, al fine di accelerare i tempi dell’indagine e fornire elementi concreti agli inquirenti.

Le prime ricostruzioni, basate sulle testimonianze raccolte e sugli elementi disponibili, suggeriscono un contesto di forte tensione, culminato in un’aggressione con armi da taglio.

La vittima, soccorsa tempestivamente dal personale del 118, purtroppo non è sopravvissuta al trasporto presso il Pronto Soccorso del Policlinico, dove il suo arrivo è stato preceduto da tentativi di rianimazione senza successo.

L’attività investigativa, coordinata dai Carabinieri, si concentra ora sulla raccolta di indizi che possano portare all’identificazione e all’arresto del responsabile o dei responsabili.

Gli investigatori stanno conducendo una serie di interrogatori a familiari, amici e conoscenti della vittima, nel tentativo di ricostruire gli ultimi momenti della sua vita e di chiarire le motivazioni che potrebbero aver spinto all’atto violento.

Particolare attenzione è rivolta all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per individuare l’aggressore e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

L’indagine, oltre a concentrarsi sulla ricerca dell’arma del delitto, mira anche a comprendere le relazioni sociali e i possibili contenziosi che avrebbero potuto sfociare in una tragedia di tale portata, cercando di dipingere un quadro completo e dettagliato del contesto in cui si è consumata la vicenda.

La comunità attende con ansia risultati concreti per fare luce sulla morte di Amleto Magellano e garantire che la giustizia faccia il suo corso.