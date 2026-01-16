Bari, carcere: omicidio e tentato, un inferno di violenza

- Advertisement -

All’interno del carcere di Bari, una spirale di violenza inaudita ha portato alla morte di Giuseppe Lacarpia, 65 anni, e al tentato omicidio di Mirko Gennaro, 28 anni, rivelando una profonda crisi di umanità e un collasso delle gerarchie sociali tipiche del contesto detentivo.

Saverio Scarano, 45 anni, è l’indagine principale, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare notificata in carcere, mentre Vincenzo Guglielmi, 24 anni, collaboratore di giustizia, è agli arresti domiciliari, implicato in entrambi gli eventi tragici.

La vicenda, consumatasi nell’ottobre 2024 in una cella sovraffollata, la 2 bis, emerge come un microcosmo distorto, un ambiente dove la fragilità psicologica e la deprivazione sensoriale hanno esacerbato impulsi primari.

Scarano e Guglielmi, soprannominati dai compagni di detenzione come “sceriffi” e “giustizieri della notte,” hanno instaurato un regime di terrore, erigendosi a arbitri di un ordine brutale e distorto, sostituendo la legalità con una logica di sopraffazione e vendetta.

L’assassinio di Lacarpia, accusato di omicidio della moglie, appare come l’espressione più grottesca di una spirale di violenza gratuita.

I moventi, definiti dagli inquirenti “assenti” in senso stretto, si rivelano invece un amalgama di irritazioni banali, disturbi comportamentali e la frustrazione accumulata in un ambiente asfittico.

Il rumore, le preghiere notturne, il cattivo odore, tutto concorreva a creare un clima di insofferenza che Scarano ha trasformato in un atto di violenza premeditata.

Il permesso di visita alla tomba della moglie, paradossalmente concesso a Lacarpia, è diventato un elemento inatteso in una narrazione di morte e disperazione.

L’esecuzione, con il cappio e il legame alla testiera del letto, sottolinea la premeditazione e la volontà di imprimere un marchio di terrore.

Il tentativo di omicidio nei confronti di Gennaro, ex collaboratore di giustizia e percepito come aspirante “boss” all’interno della cella, rivela una dinamica di controllo e gerarchia sociale distorta.

Le minacce di suicidio forzato e il successivo pestaggio, culminati nell’aggangiataggio alle sbarre, testimoniano un tentativo di eliminazione fisica e di affermazione del potere.

La salvezza inaspettata di Gennaro, dovuta allo svenimento dei suoi aggressori, ha evitato una seconda tragedia, ma non ha mitigato la gravità delle accuse.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla gestione del sistema carcerario italiano.

Come ha osservato l’aggiunto Angelillis, si tratta di un ambiente caratterizzato da dinamiche animalesche, dove la lotta per la sopravvivenza e l’affermazione dominante prevalgono.

Il procuratore Rossi ha sottolineato, con amarezza, la scarsa attenzione che la società riserva al carcere, un luogo di profonda sofferenza, aggravata dal problema del sovraffollamento e dalla difficoltà di offrire un percorso di reinserimento sociale.

Si tratta di un sistema fragile, che rischia di trasformare i detenuti in vittime di se stessi e della società.