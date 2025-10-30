Bari, due gravi incidenti sul lavoro: un uomo in prognosi riservata.

Due distinti e gravi incidenti sul lavoro hanno scosso la provincia di Bari questa mattina, ponendo nuovamente l’attenzione sulla fragilità della sicurezza nei cantieri edulatori e sulle conseguenze devastanti che possono derivare da una mera lacuna procedurale o da una sottovalutazione dei protocolli di prevenzione.

A Molfetta, un uomo di 40 anni ha subito una caduta da un ponteggio in un cantiere edile situato in via Leonardo Azzarita, riportando politraumi di significativa entità.

La gravità delle lesioni ha reso necessario un intervento tempestivo del personale del 118, che ha proceduto al trasporto d’urgenza del ferito presso il Policlinico di Bari, dove versa in condizioni critiche, con prognosi riservata.

Parallelamente, a Putignano, un lavoratore di 55 anni ha riportato un trauma cranio-facciale e fratture multiple dei polsi a seguito di una caduta da un’altezza di circa tre metri.

La dinamica preliminare suggerisce un incidente legato all’utilizzo di una scala, circostanza che solleva interrogativi sulla sua corretta installazione e sull’adozione di misure di sicurezza adeguate.

Il lavoratore è stato soccorso e ricoverato nel Pronto Soccorso dell’ospedale Di Venere di Bari, dove è in cura.

Le autorità competenti, rappresentate dai Carabinieri, hanno immediatamente avviato indagini approfondite per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato a questi tragici episodi.

L’obiettivo primario è quello di accertare se le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro siano state rispettate scrupolosamente e se siano state implementate tutte le misure preventive necessarie per evitare simili rischi.

L’analisi forense del luogo degli incidenti, l’audizione dei testimoni e la verifica della documentazione relativa alla sicurezza nei cantieri saranno elementi cruciali per determinare le responsabilità e per individuare eventuali carenze organizzative o procedurali.

Questi eventi tragici riaprono un dibattito cruciale riguardante la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando la necessità di un impegno costante e condiviso da parte di datori di lavoro, lavoratori e istituzioni.

L’obbligo di formazione continua, la verifica periodica delle attrezzature, la promozione di un dialogo aperto e costruttivo tra le parti e l’introduzione di incentivi per comportamenti responsabili sono elementi imprescindibili per ridurre il rischio di infortuni e per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti.

La prevenzione, più che una mera formalità burocratica, deve rappresentare un valore fondante dell’attività lavorativa, tutelando la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.