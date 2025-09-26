Bologna, processo per femminicidio: Leonardo Magri sotto accusa.

Si è aperto a Bologna, dinanzi alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Fabio Cosentino, un processo di profonda complessità, incentrato sulla presunta responsabilità di Leonardo Magri, 64 anni, nell’omicidio della moglie, Daniela Gaiani, 58 anni.

Il decesso, verificatosi il 5 settembre 2021 nella loro abitazione di Castello d’Argile, aveva inizialmente suggerito una tragica conclusione per suicidio.

Tuttavia, la Procura, rappresentata dal pubblico ministero Giampiero Nascimbeni, ha riqualificato il caso come femminicidio, sollevando interrogativi inquietanti sulla dinamica degli eventi e sui possibili moventi.

Leonardo Magri, attualmente a piede libero e assistito dal legale Ermanno Corso, ha sempre proclamato la propria innocenza, negando qualsiasi coinvolgimento nella morte della moglie.

La gravità delle accuse è ulteriormente aggravata dalla ricostruzione presentata dall’accusa, che ipotizza un movente passionale: l’eliminazione della vittima per agevolare una relazione sentimentale con un’altra donna.

Questo aspetto introduce una riflessione più ampia sulla vulnerabilità delle donne all’interno di relazioni asimmetriche e sulla violenza che può derivare dalla gelosia e dal controllo.

La ricostruzione della Procura contrasta con la prima impressione di suicidio.

L’esame autoptico ha infatti rivelato che la morte non è stata causata da asfissia meccanica, bensì da strangolamento, una dinamica che esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

Ulteriori elementi a discapito della tesi suicidaria provengono dalle analisi tossicologiche, che hanno rilevato la presenza di alcol e farmaci antidepressivi in quantità tali da compromettere la capacità fisica della donna di compiere un gesto di tale violenza.

I riscontri peritali del RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche) hanno inoltre evidenziato l’assenza di segni di stress sulla fettuccia utilizzata, rafforzando il dubbio di un intervento esterno.

In risposta a questi elementi, la difesa ha richiesto la consultazione di un esperto in analisi chimiche e prove tessili, al fine di contestare le conclusioni della Procura.

Il processo vede la presenza di un ampio fronte di parti civili, che si sono costituite per sostenere il diritto alla giustizia e alla memoria di Daniela Gaiani.

Tra queste, la sorella e il fratello della vittima, rappresentati dall’avvocato Daniele Nicolin; i genitori, assistiti dall’avvocata Valentina Niccoli; e l’associazione “La Caramella Buona onlus”, con l’avvocata Barbara Iannuccelli, testimonianza del crescente impegno della società civile nella lotta contro la violenza sulle donne.

L’udienza preliminare è stata caratterizzata da questioni procedurali e dalla definizione della lista dei testimoni, che conta un numero elevato di persone (47 indicate dalla Procura e 35 dalla difesa), con una significativa sovrapposizione.

Il pubblico ministero Nascimbeni ha espressamente richiesto l’interrogatorio dell’imputato, segnando l’inizio di una fase cruciale del processo, destinata a portare alla luce la verità e a fare luce sulla tragica fine di Daniela Gaiani, un caso che solleva interrogativi profondi sulla fragilità umana, la violenza domestica e la necessità di una giustizia più equa e tempestiva.

Il processo si prospetta come un’occasione per riflettere sui meccanismi che alimentano il femminicidio e per rafforzare le strategie di prevenzione e di protezione delle donne.