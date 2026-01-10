Brescia, confermato il vincolo per Jelenic, l’indagine ora a Bologna.

- Advertisement -

Il gip del tribunale di Brescia ha confermato la validità del provvedimento cautelare che tiene sotto custodia Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, sospettato dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, un giovane ferroviere di 34 anni, trovato senza vita il 5 gennaio.

L’uomo, durante l’interrogatorio di convalida, ha esercitato il diritto di non rispondere, una scelta difensiva che, come ha spiegato l’avvocata Luisella Savoldi, è stata presa in vista di una successiva e più approfondita interlocuzione con il magistrato titolare dell’indagine, trasferita ora a Bologna.

L’accusa, pesante e corroborata da indizi che emergono con chiarezza, pone al centro un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità bresciana e sollevato interrogativi sulla dinamica dei fatti e sui possibili moventi.

La decisione del giudice, pur in attesa di ulteriori accertamenti, segna una fase cruciale nell’indagine, che ora si sposta a Bologna.

La scelta di Jelenic di non rilasciare dichiarazioni in questa fase, per quanto comprensibile in termini di diritto e strategia difensiva, lascia aperte numerose domande che l’indagine dovrà risolvere.

L’avvocata Savoldi ha anticipato che il suo assistito si riserverà di collaborare con la magistratura bolognese, una garanzia di trasparenza che si auspica possa contribuire a fare luce sull’accaduto.

Il caso solleva, al di là della specifica vicenda giudiziaria, questioni più ampie relative alla sicurezza sui mezzi di trasporto, alla convivenza sociale e alla prevenzione della violenza.

La comunità, sconvolta, attende con ansia che la giustizia faccia il suo corso, con l’auspicio che sia possibile far luce sull’irripetibile dramma e restituire dignità alla memoria di Alessandro Ambrosio, un giovane ferroviere spezzato dalla brutalità di un gesto violento.

La trasferta dell’inchiesta a Bologna è, in questo contesto, un passo verso una comprensione più approfondita della complessità del crimine e dei suoi possibili moventi, sperando in una rapida e completa elucidazione dei fatti.