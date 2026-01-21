Burlò, testimone da Caracas: un grido di libertà e giustizia.

- Advertisement -

Il peso di una promessa, forgiata nell’abisso, lo guida ora.

Mario Burlò, imprenditore torinese tornato libero da un incubo venezuelano, si è presentato alla commissione Esteri del Senato non come testimone occasionale, ma come portatore di un dovere morale.

Un dovere nato dall’esperienza di aver intravisto, e quasi vissuto, l’orrore.

“Non un carcere, ma un campo di concentramento”, ha dichiarato con la forza di chi ha toccato con mano l’impensabile, riferendosi alle condizioni disumane che regnano in alcune strutture carcerarie di Caracas.

La sua liberazione, durata quattordici mesi, non può essere definita semplicemente detenzione ingiusta.

È stata una forma di sequestro di persona, una privazione di libertà che ha lasciato un segno indelebile.

Burlò ha descritto un percorso di apprendimento forzato, un’immersione dolorosa nella lingua spagnola, necessaria per sopravvivere in un ambiente ostile e privo di umanità.

Ma la sua testimonianza va oltre la cronaca personale.

Rappresenta un grido d’allarme per la sorte di numerosi detenuti, intrappolati in un sistema che li sottopone a torture, abusi e privazioni.

La sua voce si erge come un faro, illuminando una realtà oscura che richiede un intervento urgente.

L’esperienza di Burlò solleva interrogativi profondi sulla responsabilità internazionale, sulla tutela dei diritti umani e sull’efficacia delle istituzioni diplomatiche.

La sua storia è un monito contro l’indifferenza e un invito all’azione, per garantire che l’orrore che ha vissuto non si ripeta e che i prigionieri dimenticati di Caracas possano finalmente riacquistare la loro dignità e la libertà.

Il suo impegno non è solo un atto di riparazione personale, ma un’affermazione di solidarietà nei confronti di coloro che, come lui, hanno subito l’ingiustizia e la sofferenza.

La promessa fatta, nel profondo di quell’esperienza traumatica, si traduce ora in un instancabile sforzo per portare la verità alla luce e contribuire a un futuro più giusto.