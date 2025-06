Carabinieri, l’Arma invecchia: allarme demografico e futuro da ripensare.

L’invecchiamento del corpo di rappresentanza dello Stato, in particolare all’interno dell’Arma dei Carabinieri, rappresenta una sfida complessa e multifattoriale che solleva interrogativi significativi sulla sostenibilità operativa e sulla capacità di adattamento dell’istituzione. I dati più recenti, resi pubblici dal Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri (SIM), dipingono un quadro demografico allarmante: circa il 40% dell’organico supera la soglia dei cinquanta anni. Questo fenomeno, lungi dall’essere un mero dato statistico, incide profondamente sulla vitalità dell’Arma e sulla sua capacità di rispondere efficacemente alle mutevoli esigenze della sicurezza pubblica.L’imminente ondata di congedi, prevista per il prossimo decennio, con la prospettiva della perdita di circa 40.000 militari a causa dei limiti di età, esacerba ulteriormente la situazione. Questa perdita di risorse umane non è semplicemente una questione numerica; implica la perdita di esperienza, competenza, conoscenza del territorio e relazioni consolidate con le comunità locali, elementi cruciali per l’efficacia dell’azione di prevenzione e repressione del crimine.Il quadro delineato per l’Arma dei Carabinieri si riflette, in maniera simile, anche all’interno delle altre forze di polizia, come dimostra l’analisi strutturale della Polizia di Stato, dove una quota rilevante di personale si colloca in fasce d’età avanzate. Il 34,9% del personale rientra nell’intervallo tra i 45 e i 54 anni, mentre un ulteriore 20,8% ha superato i 54 anni.Le implicazioni di questo invecchiamento demografico sono molteplici. Innanzitutto, si registra una potenziale riduzione della capacità di svolgere compiti fisicamente impegnativi, essenziali in molte operazioni di polizia. In secondo luogo, l’invecchiamento può rallentare l’adozione di nuove tecnologie e l’aggiornamento delle competenze professionali, rendendo più difficile l’adattamento alle nuove sfide criminali, sempre più sofisticate e globalizzate.La questione solleva anche interrogativi sulla formazione e sulla gestione delle risorse umane. È necessario investire in programmi di aggiornamento professionale mirati a favorire il trasferimento di conoscenze ed esperienze dai militari più anziani ai più giovani. Allo stesso tempo, è fondamentale attrarre e formare nuove leve, offrendo opportunità di carriera stimolanti e competitive, in grado di attrarre i talenti più promettenti.Inoltre, è auspicabile una revisione dei sistemi di progressione di carriera, che tenga conto non solo dell’anzianità, ma anche della competenza, della formazione e della capacità di innovazione. In questo contesto, l’implementazione di strategie di mentoring e di tutoraggio, che favoriscano il passaggio generazionale di conoscenze e competenze, si rivelerebbe particolarmente efficace.Infine, è necessario un dibattito aperto e costruttivo, che coinvolga tutte le parti interessate – rappresentanti sindacali, dirigenti di polizia, esperti di risorse umane – per definire un piano strategico a lungo termine, volto a garantire la sostenibilità e la vitalità delle forze di polizia italiane, in grado di rispondere efficacemente alle sfide del futuro. Il rinnovamento non deve implicare solo un ricambio generazionale, ma anche una trasformazione culturale e organizzativa, che promuova l’innovazione, la collaborazione e l’adattabilità.