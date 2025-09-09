Caserta, terremoto politico: sindaco e imprenditori sotto inchiesta

Un’ombra si è abbattuta sulla provincia di Caserta con l’esecuzione di una vasta operazione che ha visto coinvolti esponenti politici e imprenditoriali di spicco, scuotendo dalle fondamenta la percezione di legalità e trasparenza nell’amministrazione pubblica.

Il sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida, figura di rilievo nel panorama locale e coordinatore provinciale di Forza Italia, è finito agli arresti domiciliari a seguito di un’indagine complessa, condotta dai Carabinieri di Caserta sotto la direzione della Distrettuale Antimafia (DDA), che ha portato alla notifica di diciassette misure cautelari.

L’inchiesta, dalle proporzioni significative, si concentra su una serie di reati gravi che coinvolgono presunte pratiche corruttive orchestrate per alterare i risultati di appalti pubblici e favorire interessi privati.

Le accuse spaziano dalla violazione dei doveri d’ufficio, all’istigazione alla corruzione, alla turbativa d’asta, fino a ipotesi di riciclaggio e auto-riciclaggio di denaro sporco, delineando un quadro allarmante di collusione e manipolazione del sistema giudiziario.

Particolarmente rilevante è la posizione di Nicola Ferraro, ex consigliere regionale dell’Udeur e imprenditore nel settore della gestione dei rifiuti, con sede a Casal di Principe.

Ferraro, già condannato in passato per concorso esterno in associazione a delinquenza di stampo mafioso (con una pena di sette anni da espiare), è finito in carcere in attesa di giudizio.

La sua presenza nell’elenco degli indagati suggella il legame tra corruzione amministrativa e criminalità organizzata, un intreccio preoccupante che la Procura di Caserta, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, sta cercando di svelare.

L’indagine non si limita a figure periferiche, ma coinvolge anche personalità di spicco nel panorama amministrativo locale.

Amedeo Blasotti, ex direttore generale dell’Asl di Caserta, è stato indagato per il suo presunto ruolo in una rete di favoritismi e corruzione.

Inizialmente, la Procura aveva richiesto l’applicazione della misura del divieto di dimora, ma il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha respinto tale richiesta.

Anche l’ex consigliere regionale Luigi Bosco, attuale coordinatore regionale di Azione, è stato oggetto di indagine e, analogamente a Blasotti, la misura cautelare richiesta dalla Procura è stata rigettata.

L’operazione in corso, che coinvolge numerose figure di rilievo, solleva interrogativi profondi sulla governance del territorio e sulla necessità di rafforzare i controlli e la trasparenza nei processi decisionali.

La complessità delle accuse e la vastità dell’indagine richiedono un’analisi approfondita per accertare le responsabilità individuali e ricostruire le dinamiche che hanno portato alla configurazione di presunti reati, con l’obiettivo ultimo di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e garantire il rispetto dello stato di diritto.

La vicenda mette in luce la fragilità di un sistema che, pur formalmente inquadrato in un quadro legale, si è lasciato permeare da pratiche illecite, compromettendo l’integrità dell’azione amministrativa e la giustizia stessa.