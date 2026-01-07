Catania, chiesto decadenza genitori: abusi choc su un bambino

- Advertisement -

Il Tribunale per i Minorenni di Catania ha aperto un’indagine complessa e delicata, culminata nella richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei genitori di un bambino di undici anni.

La decisione, sollecitata dalla procuratrice Carla Santocono, si fonda su un quadro di abusi e violenze psicofisiche di inaccettabile gravità, che hanno profondamente compromesso il benessere e lo sviluppo armonioso del minore.

L’episodio che ha scatenato l’intervento del Tribunale ruota attorno a un atto di violenza particolarmente disturbante: l’uso di un oggetto contundente, un cucchiaio di legno, come strumento di aggressione fisica.

Questo gesto, apparentemente banale, si inserisce in un contesto di dinamiche relazionali estremamente problematiche, caratterizzate da un’escalation di verbalizzazioni degradanti e umilianti.

L’affermazione urlata – “io sono il tuo padrone” – rivela un tentativo di esercitare un potere coercitivo e di controllo, configurando una forma di sopraffazione psicologica che mina la dignità del minore e ne pregiudica l’autostima.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non è una misura che il Tribunale per i Minorenni adotta con leggerezza.

Rappresenta un intervento drastico, riservato ai casi più estremi, quando l’incapacità o la volontà manifesta dei genitori di adempiere ai propri doveri di cura, protezione ed educazione mette a repentaglio il futuro del bambino.

Il provvedimento non implica necessariamente una totale perdita del rapporto con i genitori, ma sospende temporaneamente o definitivamente la loro autorità e il potere di prendere decisioni che riguardano il minore, affidandone la tutela a terzi, come parenti, affidi familiari o comunità di accoglienza.

La decisione del Tribunale non si limita a considerare l’episodio singolo, ma valuta l’insieme delle circostanze che hanno portato a tale situazione, tenendo conto del contesto familiare, delle dinamiche relazionali, della storia personale dei genitori e della loro capacità di garantire un ambiente sicuro e stimolante per la crescita del bambino.

L’indagine, infatti, mira a ricostruire un quadro completo e dettagliato delle dinamiche familiari disfunzionali, per comprendere le cause profonde della violenza e per individuare le misure più adeguate per proteggere il minore e per offrire a lui un futuro sereno e costruttivo.

L’intervento del Tribunale per i Minorenni di Catania sottolinea l’importanza di garantire la tutela dei diritti dei bambini e di intervenire tempestivamente in situazioni di abuso e maltrattamento, riconoscendo che la responsabilità genitoriale è un dovere imprescindibile che deve essere esercitato nell’interesse superiore del minore.

Il caso solleva, inoltre, interrogativi cruciali sull’efficacia dei servizi di supporto alla genitorialità e sulla necessità di promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto dei diritti dei bambini, affinché possano crescere in un ambiente sicuro, protetto e stimolante, libero da violenza e sopraffazione.

La vicenda rappresenta, dunque, un campanello d’allarme per l’intera comunità, invitando a riflettere sul ruolo di ciascuno nella protezione dei diritti dei bambini e nella promozione di un futuro più giusto e pacifico.