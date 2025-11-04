Chiara Petrolini: l’immagine sospesa, il duplice infanticidio.

L’immagine di Chiara, proiettata in un sogno di maternità, si contrappone alla realtà cruda che emerse durante il processo per il duplice infanticidio.

Due carrozzine, due bambini immaginati, un’iconografia materna che si scontra con l’oscurità delle azioni compiute.

La donna si era ritratta incinta, più volte, ma quelle immagini, come sospese in un limbo di desiderio e negazione, svanirono presto, celate al mondo per quasi due anni.

Quando la nascita dei neonati divenne un tragico fato compiuto, Chiara Petrolini, la giovane studentessa imputata, agì con una fredda determinazione che sconcertò i periti e l’intera comunità.

Domenico Berardi, psichiatra nominato dalla Procura di Parma, la descrisse come guidata da un algoritmo interiore, un piano meticoloso la cui logica appare ermetica, quasi inafferrabile, ma coerente in ogni suo dettaglio.

Un meccanismo spietato, privo di slittamenti, che testimonia una lucidità agghiacciante.

La parola “glaciale”, usata dal consulente, cattura l’essenza di una personalità complessa, un’ambivalenza profonda che si manifesta in un doppio registro emotivo.

I due psichiatri, Berardi e Mario Amore, hanno escluso, con fermezza, l’incapacità di intendere e volere, ma la questione della sua responsabilità penale resta al centro di una perizia in corso.

Due esperte, designate dal tribunale, stanno esaminando a fondo la personalità di Chiara, affiancate dai periti delle parti, in un’analisi che mira a fornire elementi decisivi per la sentenza.

L’esito di questa complessa valutazione, atteso per la fine dell’anno, potrebbe riscrivere l’intero quadro del caso, gettando luce sulle motivazioni e sulle dinamiche interiori che hanno portato una giovane donna a compiere un gesto così estremo, celando per tanto tempo la sua maternità e poi privando il mondo di due vite innocenti.

La discrepanza tra l’immagine idealizzata della maternità e l’azione concreta rappresenta il cuore oscuro di questa vicenda, un enigma che la giustizia si sforza di decifrare.