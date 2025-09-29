Chiarioni: L’ombra della follia e la giustizia minorile

Il caso di Riccardo Chiarioni, condannato a vent’anni di reclusione, rappresenta una tragica e complessa intersezione tra disturbi mentali, dinamiche familiari disfunzionali e un atto di violenza inaudita.

Il Tribunale dei Minorenni, nel suo motivare la sentenza, ha delineato un quadro inquietante: un giovane, all’epoca diciassettenne, che ha commesso un crimine aberrante, assassinando padre, madre e fratello dodicenne a Paderno Dugnano, nel 2024.

L’elemento più sconcertante emerso nel corso del processo non è tanto l’atto stesso, quanto la sua genesi, permeata da una logica distorta, quasi algida, definita dal Tribunale come un “pensiero stravagante e bizzarro”.

Questo pensiero, che ruotava attorno all’ossessiva ricerca di un’immortalità contorta, si manifestava con una volontà di liberarsi da legami familiari considerati un ostacolo.

La macabra idea, lungi dall’essere un impulso irrazionale, si è rivelata un progetto lucidamente elaborato, un piano strutturato in fasi e modulabile in base alle circostanze.

Il giovane ha dimostrato una capacità di distinguere con chiarezza il reale dall’immaginario, un’abilità che, paradossalmente, ha reso la sua azione ancora più premeditata e calcolata.

Ha pianificato, ha eseguito e ha adattato le proprie azioni con una freddezza che contrasta con la sua età e, almeno superficialmente, con il contesto familiare da cui proveniva.

Il giudice ha escluso la presenza di un vizio parziale di mente, basandosi sulle perizie psichiatriche.

Questa decisione, per quanto comprensibile alla luce delle evidenze raccolte, solleva interrogativi profondi sulla natura della responsabilità penale in contesti di gravi disturbi psichici.

Sebbene non si possa invocare l’incapacità di intendere e di volere, l’influenza di patologie mentali sul processo decisionale e sulla percezione della realtà è innegabile, e merita un’analisi più approfondita.

Il caso Chiarioni non è solo un fatto di cronaca nera, ma un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sulla fragilità dei legami familiari, sulla necessità di un intervento precoce per i giovani a rischio e sulla complessità della giustizia minorile di fronte a crimini così atroci.

La sentenza, pur punendo il responsabile, non cancella il dolore delle vittime e non risolve le questioni etiche e giuridiche che il caso ha posto con forza.

La ricerca di una giustizia che sia al contempo riparativa, riabilitativa e preventiva si rivela, in questi casi, una sfida ardua e imprescindibile.