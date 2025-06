Chico Forti scrive in carcere: riabilitazione o privilegio?

All’interno delle mura del carcere di Verona Montorio, un’insolita attività si sta sviluppando attorno alla figura di Chico Forti, ex cestista e personaggio noto per le sue vicissitudini giudiziarie. L’uomo, attualmente detenuto, sta lavorando a un libro, un’iniziativa che ha permesso alla direzione penitenziaria di concedergli l’accesso alle aule studio, sebbene non formalmente iscritto a percorsi formativi. La notizia, diffusa dalla stampa veneta, solleva interrogativi sul percorso di riabilitazione del 66enne e sul significato dell’espressione artistica in un contesto di privazione della libertà.La richiesta di semilibertà, recentemente presentata al giudice dell’esecuzione, suggerisce un’ambizione di reinserimento sociale che va oltre le attività penitenziarie ordinarie. L’opera che Forti sta portando avanti, verosimilmente una biografia, potrebbe rappresentare un tentativo di rielaborazione personale, un’occasione per offrire la propria versione dei fatti e per confrontarsi con il passato che lo ha condotto a questa situazione.Tuttavia, l’episodio si inserisce in un contesto segnato da polemiche e accuse di trattamento privilegiato. Fin dall’ingresso nel carcere, la detenzione di Forti è stata oggetto di proteste, alimentate da un permesso concesso in tempi rapidi per una visita alla madre, percepito da molti come una concessione anomala.La vicenda si complica ulteriormente con la luce gettata da un’indagine avviata a seguito di indiscrezioni riguardanti una presunta richiesta, rivolta a un detenuto con legami alla ‘ndrangheta, di intimidire giornalisti come Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli, insieme a un terzo individuo non identificato. Sebbene la Procura di Verona abbia confermato la sussistenza di tali contatti, la loro interpretazione si è rivelata complessa, generando dibattito anche in sede parlamentare.L’indagine, ancora in corso, solleva interrogativi sulla rete di relazioni all’interno del carcere e sulla possibilità che Forti, durante la detenzione, abbia cercato di influenzare l’opinione pubblica o di ostacolare il lavoro dei giornalisti. La sua attività di scrittura, in questo contesto, assume una nuova dimensione, diventando un elemento potenzialmente rilevante per le indagini in corso e per la comprensione delle dinamiche interne al penitenziario. L’equilibrio tra il diritto del detenuto di esprimersi e la necessità di garantire un trattamento equo e trasparente per tutti i detenuti rappresenta una sfida complessa per l’amministrazione penitenziaria.