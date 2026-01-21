Ciclone Harry: allerta rossa e caos nel Sud Italia

- Advertisement -

L’intenso ciclone mediterraneo, soprannominato “Harry”, sta mettendo a dura prova la resilienza del Sud Italia, in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’evento meteorologico, caratterizzato da un’anomalia di intensità e persistenza fuori dal comune per il bacino del Mediterraneo, si manifesta con precipitazioni torrenziali, venti forti e un’instabilità atmosferica protratta che mette a rischio la sicurezza delle comunità locali.

La Calabria, in particolare, si trova al centro dell’occhio del ciclone, con la Protezione Civile che ha esteso lo stato di allerta rossa per l’intera regione.

Questo provvedimento, il più alto livello di allarme, testimonia la gravità della situazione e l’imminenza di potenziali pericoli per la popolazione.

L’intensità delle piogge sta causando esondazioni di corsi d’acqua, frane e smottamenti, compromettendo l’integrità di infrastrutture vitali e mettendo a rischio l’abitabilità di aree intere.

I Vigili del Fuoco, impegnati in un’attività di soccorso incessante da tre giorni, hanno già effettuato oltre 1.650 interventi per far fronte all’emergenza.

Un esercito di quasi 1.500 pompieri, coordinati dalle centrali operative regionali, opera senza sosta per mettere in sicurezza persone, abitazioni e beni materiali.

Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse a causa della difficoltà di accesso alle zone più colpite, spesso isolate a causa di strade impraticabili e ponti danneggiati.

Questo ciclone, inserito in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, solleva interrogativi cruciali sulla vulnerabilità del territorio e sulla necessità di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’aumento della frequenza e dell’intensità di eventi estremi come questo, non è più un’eccezione ma una tendenza preoccupante che richiede un ripensamento delle politiche di pianificazione del territorio, di gestione delle risorse idriche e di preparazione alle emergenze.

La persistenza dell’instabilità atmosferica, con previsioni che indicano un’ulteriore prosecuzione delle precipitazioni, impone la massima attenzione e il rispetto delle indicazioni delle autorità competenti.

La popolazione è invitata a evitare spostamenti non necessari, a segnalare eventuali situazioni di pericolo e a prestare particolare attenzione alla sicurezza dei propri cari.

La solidarietà e la collaborazione tra cittadini e istituzioni si rivelano fondamentali per superare questo momento di difficoltà e per ricostruire, insieme, un futuro più sicuro e resiliente.

La sfida, oggi, è comprendere e affrontare le cause profonde di questa crescente fragilità ambientale e sociale.