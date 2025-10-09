Clean 2: Mazza indagato, si allarga inchiesta su Venditti.

Nell’evoluzione dell’indagine “Clean 2”, un’articolata verifica sui flussi finanziari collegati all’attività del procuratore di Pavia, Mario Venditti – figura già sotto inchiesta a Brescia per presunta corruzione e sospetta archiviazione favorevole al caso Andrea Sempio nell’ambito delle indagini su Garlasco – si estende ora a un altro protagonista chiave: il magistrato milanese Pietro Paolo Mazza.

L’operazione, disposta dalla Procura di Brescia e condotta dal Gruppo Investigativo Criminalità Economica (Gico) del Corpo delle Guardie di Finanza, non si limita a una mera acquisizione di documentazione.

Essa rappresenta una tappa significativa nell’analisi complessa dei rapporti e delle dinamiche interne all’amministrazione giudiziaria, sollevando interrogativi su possibili intrecci tra figure professionali e implicazioni etiche.

La perquisizione e il sequestro di atti presso lo studio del pm Mazza riflettono una ricerca più ampia di elementi che possano chiarire il suo coinvolgimento, o meno, nelle vicende che hanno portato all’attenzione pubblica le presunte irregolarità nell’operato del procuratore Venditti.

L’indagine non si focalizza solo sull’aspetto finanziario – il controllo dei flussi di denaro è centrale – ma anche sulla valutazione delle decisioni procedurali prese, sulle comunicazioni intercorse e sulle motivazioni che hanno condotto a determinate scelte investigative.

L’ipotesi di corruzione, già incombente su Venditti, si intreccia ora con la necessità di accertare se il pm Mazza abbia avuto conoscenza, o abbia partecipato, a comportamenti illegali, magari contribuendo, seppur involontariamente, a ostacolare il corso della giustizia.

La sua posizione, per ora di semplice indigenato, richiede un’analisi puntuale e trasparente per garantire la salvaguardia dei principi fondamentali dello Stato di diritto.

L’indagine “Clean 2”, nata per tracciare le spese sostenute da Venditti, si rivela così un’inchiesta di ampio respiro, capace di illuminare aree grigie e di mettere a scrutinio il funzionamento interno del sistema giudiziario.

La presenza del pm Mazza nell’ambito dell’indagine ne sottolinea la complessità e l’importanza di un’indagine condotta con rigore e imparzialità, al fine di accertare la verità e di ristabilire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

L’operazione evidenzia, inoltre, la delicatezza dei rapporti tra i magistrati e la necessità di mantenere una rigorosa separazione tra le scelte investigative e i possibili interessi personali o di altra natura.

La trasparenza e la responsabilità, valori imprescindibili per il corretto svolgimento della funzione giudiziaria, sono ora al centro dell’attenzione.