Como: Emergenza idrica, il lago alle soglia dello sversamento.

Il bacino del Lago di Como è stato teatro di una catastrofe idrica di proporzioni significative, aggravata da precipitazioni eccezionali che hanno superato i 60 millimetri nella sola notte appena trascorsa, sommarsi a un precedente evento pluviometrico di circa 170 millimetri.

L’accumulo di queste enormi quantità d’acqua, in un contesto geografico già vulnerabile come quello prealpino, ha innescato un’emergenza che ha colpito duramente il territorio comasco.

L’evento non è semplicemente una questione di pioggia intensa; è il risultato di una complessa interazione di fattori ambientali e antropici.

La conformazione del territorio, con ripidi pendii e valli strette, amplifica l’effetto delle precipitazioni, favorendo il rapido deflusso delle acque e rendendo le aree a valle particolarmente esposte al rischio di inondazioni.

Le conseguenze immediate sono state drammatiche: allagamenti estesi hanno invaso il centro urbano di Como dopo la mezzanotte, trasformando strade e piazze in fiumi in piena.

La Polizia locale, costretta a intervenire d’urgenza, ha dovuto procedere alla chiusura del lungolago e di altre arterie vitali, precedentemente ostruite da una coltre di fango e detriti, spazzata via dai torrenti esondati.

Al di là dell’immediato impatto visivo e dei disagi per la popolazione, l’evento solleva interrogativi cruciali sulla gestione del territorio e sulla sua resilienza.

La fragilità del sistema idrografico comasco è esacerbata da una serie di problematiche strutturali: l’impermeabilizzazione del suolo dovuta all’urbanizzazione, la riduzione delle aree verdi che agirebbero come spugne naturali, l’inadeguatezza o l’obsolescenza delle infrastrutture di gestione delle acque (canali, fossi, sistemi di drenaggio).

Inoltre, il cambiamento climatico, con l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi estremi, rappresenta un fattore di rischio sempre più rilevante.

Le piogge intense non sono più un’anomalia, ma una tendenza che richiede un ripensamento radicale delle politiche di prevenzione e di adattamento.

È necessario un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, cittadini e tecnici, per affrontare le cause profonde della vulnerabilità del territorio.

Ciò implica investimenti in infrastrutture sostenibili, riqualificazione urbana, gestione forestale responsabile, monitoraggio costante del rischio idrogeologico e una maggiore consapevolezza da parte della popolazione.

La catastrofe di Como non è un evento isolato, ma un campanello d’allarme che invita a riflettere sulla necessità di un nuovo patto tra uomo e ambiente, basato sulla prudenza, la sostenibilità e la resilienza.

La ricostruzione non può limitarsi a riparare i danni materiali, ma deve mirare a creare un territorio più sicuro, più verde e più capace di resistere alle sfide del futuro.