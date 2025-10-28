Compiti a Brescia: genitori contro la burocrazia scolastica.

Una decisione inattesa, scaturita da un’interpretazione rigorosa delle normative sulla conservazione degli atti amministrativi, sta generando un acceso dibattito nel panorama scolastico bresciano.

L’Istituto Comprensivo Nord 2, che raggruppa quattro scuole primarie e due secondarie di primo grado, si trova ora al centro di un controverso cambiamento: i genitori che desiderano visionare i compiti corretti dei propri figli dovranno adempiere a una procedura complessa e onerosa.

La questione, sollevata inizialmente dal Giornale di Brescia, affonda le sue radici in una circolare interna, promulgata dalla dirigente scolastica, che classifica gli elaborati degli alunni come “atti amministrativi” soggetti a conservazione originale presso la sede scolastica.

Questa classificazione, apparentemente tecnica, ha conseguenze pratiche significative: l’invio dei compiti corretti direttamente a casa degli studenti è stato escluso.

Per accedere a questi documenti, i genitori dovranno ora presentare una formale richiesta di accesso agli atti, attraverso un apposito modulo, e versare un contributo economico variabile, da 0,25 a 1 euro per ogni pagina del documento.

L’importo, benché apparentemente modesto, si somma a una percezione di burocrazia eccessiva e di una barriera, seppur sottile, che ostacola il coinvolgimento genitoriale nel percorso scolastico dei propri figli.

La reazione dei genitori è stata immediata e variegata.

Oltre alle proteste dirette, si è sviluppato un acceso dibattito sull’interpretazione e l’applicazione del diritto all’informazione e sulla necessità di bilanciare l’esigenza di trasparenza amministrativa con il diritto dei genitori di monitorare l’andamento scolastico dei propri figli.

La vicenda solleva interrogativi più ampi sulla gestione dei documenti scolastici, sul rapporto tra scuola, famiglia e amministrazione, e sulla necessità di trovare soluzioni che favoriscano la collaborazione e la trasparenza, senza imporre oneri procedurali che appesantiscano il compito di genitori già impegnati.

Si tratta di un caso emblematico che potrebbe innescare una riflessione a livello nazionale sull’equilibrio delicato tra diritti amministrativi e diritti genitoriali, e sulla necessità di semplificare l’accesso alle informazioni scolastiche, promuovendo un modello educativo basato sulla fiducia e sulla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.

La decisione, seppur giustificata con un’interpretazione rigorosa della legge, rischia di creare un clima di sfiducia e di allontanare la famiglia dalla scuola, minando il principio fondamentale di una comunità educativa condivisa.